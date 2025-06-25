Як припинити стягнення аліментів — список підстав

Дитина з батьками. Фото: Freepik

Відповідно до Конституції України, батьки зобов’язані утримувати своїх дітей незалежно від того, перебувають вони у шлюбі, розлучені чи проживають окремо. Цей обов’язок реалізується, зокрема, через сплату аліментів — регулярних грошових виплат на користь дитини. Однак іноді може виникнути ситуація, коли стягнення аліментів потрібно припинити.

Про те, за яких обставин стягнення аліментів може бути припинено, пояснили фахівці Адвокатського бюро "Романа Сацика".

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Відповідно до статті 189 Сімейного кодексу України, батьки мають право укласти договір (обов'язкове нотаріальне посвідчення) про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати.

У такому випадку загальні підстави припинення стягнення аліментів визначаються умовами договору — закінчення терміну дії договору, форс-мажорні обставини, смерть особи тощо.

Як припинити стягнення аліментів, призначених судом

Якщо аліменти стягувалися з батька або матері на підставі рішення суду, то припинення стягнення можливе за наявності таких підстав:

Досягнення дитиною повноліття. У цьому випадку батьки мають повідомити відповідні органи. Зміна фінансового стану платника аліментів. Якщо платник більше не може здійснювати виплати, це може бути причиною для припинення стягнення. Однак рішення про це має приймати суд. Аліменти використовуються не за призначенням. Якщо кошти витрачаються не на потреби дитини. Зміна місця проживання дитини. Якщо дитина почала фактично проживати з тим із батьків, хто є платником аліментів. Набуття права власності на нерухоме майно. Платник аліментів та стягувач аліментів з ким проживає дитина, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (квартиру, житловий будинок, ділянку тощо). Тобто, "обміняти" аліменти на нерухомість. Досягнення дитиною 23 років. Якщо аліменти стягували на дитину, яка продовжує навчання. Припинення дитиною навчання. Якщо аліменти стягували на дитину, яка досягла 18 років, але продовжує навчання.

Крім того, стягнення аліментів припиняється автоматично у разі смерті платника.

Куди звертатися, щоб припинити стягнення аліментів

За наявності однієї з вищезазначених підстав платнику аліментів необхідно звернутися до суду (міського чи районного за місцем проживання або перебування відповідача) з позовною заявою про припинення стягнення платежів.

До суду, крім відповідного позову, обов'язково подати достатні докази та обґрунтування для припинення стягнення аліментів.

Якщо суд задовольнить позовну заяву про припинення стягнення аліментів, позивач має повідомити виконавчу службу про рішення суду, щоб забезпечити виконання цього рішення.

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