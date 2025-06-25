Как прекратить взыскание алиментов — список оснований

Ребенок с родителями. Фото: Freepik

Согласно Конституции Украины, родители обязаны содержать своих детей независимо от того, находятся они в браке, разведены или проживают отдельно. Эта обязанность реализуется, в частности, через уплату алиментов — регулярных денежных выплат в пользу ребенка. Однако иногда может возникнуть ситуация, когда взыскание алиментов нужно прекратить.

О том, при каких обстоятельствах взыскание алиментов может быть прекращено, объяснили специалисты Адвокатского бюро "Романа Сацыка".

Реклама

Читайте также:

В соответствии со статьей 189 Семейного кодекса Украины, родители имеют право заключить договор (обязательное нотариальное удостоверение) об уплате алиментов на ребенка, в котором определить размер и сроки выплаты.

В таком случае общие основания прекращения взыскания алиментов определяются условиями договора — окончание срока действия договора, форс-мажорные обстоятельства, смерть лица и тому подобное.

Как прекратить взыскание алиментов, назначенных судом

Если алименты взимались с отца или матери на основании решения суда, то прекращение взыскания возможно при наличии следующих оснований:

Достижение ребенком совершеннолетия. В этом случае родители должны уведомить соответствующие органы. Изменение финансового состояния плательщика алиментов. Если плательщик больше не может осуществлять выплаты, это может быть причиной для прекращения взыскания. Однако решение об этом должен принимать суд. Алименты используются не по назначению. Если средства расходуются не на нужды ребенка. Изменение места жительства ребенка. Если ребенок начал фактически проживать с тем из родителей, кто является плательщиком алиментов. Приобретение права собственности на недвижимое имущество. Плательщик алиментов и взыскатель алиментов с кем проживает ребенок, с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (квартиру, жилой дом, участок и т.д.). То есть, "обменять" алименты на недвижимость. Достижение ребенком 23 лет. Если алименты взимали на ребенка, который продолжает обучение. Прекращение ребенком обучения. Если алименты взыскивали на ребенка, который достиг 18 лет, но продолжает обучение.

Кроме того, взыскание алиментов прекращается автоматически в случае смерти плательщика.

Куда обращаться, чтобы прекратить взыскание алиментов

При наличии одного из вышеупомянутых оснований плательщику алиментов необходимо обратиться в суд (городской или районный по месту жительства или пребывания ответчика) с исковым заявлением о прекращении взыскания платежей.

В суд, кроме соответствующего иска, обязательно подать достаточные доказательства и обоснования для прекращения взыскания алиментов.

Если суд удовлетворит исковое заявление о прекращении взыскания алиментов, истец должен уведомить исполнительную службу о решении суда, чтобы обеспечить выполнение этого решения.

Ранее мы писали, как получить алименты на ребенка военнослужащего, который пропал без вести.

Также узнавайте, кто из народных депутатов Украины принудительно платит алименты.