Аліменти для пенсіонерів — з кого стягуються та який їх розмір у 2025

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Більшість батьків сподіваються, що в старості не залишаться без уваги й підтримки своїх дітей — як моральної, так і фінансової. Але на практиці ці очікування не завжди справджуються.

Про те, чи мають право пенсіонери на аліменти від своїх повнолітніх дітей, зазначається в 17 главі Сімейного кодексу України.

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Які категорії громадян України мають право на аліменти

Часто аліменти асоціюють лише з виплатами на утримання неповнолітніх дітей. Проте українське законодавство передбачає, що фінансову допомогу можуть отримувати й старенькі або непрацездатні батьки.

Так, згідно зі Сімейним кодексом України (статті 202–206), працездатні діти повинні утримувати своїх непрацездатних батьків, якщо ті потребують допомоги. Непрацездатними вважаються громадяни пенсійного віку та люди з інвалідністю.

Хоча судових справ про такі аліменти поки небагато, їхня кількість поступово зростає — українці стають більш юридично підкованими та знають про свої права.

Як оформити аліменти та хто це може зробити

Право на аліменти мають:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

громадяни, які вийшли на пенсію за спеціальними умовами.

Проте сам факт виходу на пенсію ще не є підставою для виплати аліментів. Треба надати докази, що особа дійсно потребує допомоги — наприклад, пенсії не вистачає на життя чи лікування. Є два варіанти оформити аліменти:

Добровільна угода: діти й батьки можуть укласти нотаріально завірену угоду, де вказують суму, частоту виплат та інші умови. Такий документ має силу виконавчого листа. Через суд: якщо домовитися не вдалося, батьки можуть подати позов до суду. Суд визначає розмір аліментів з урахуванням фінансового становища обох сторін.

Позов може подати не лише біологічний батько чи мати, а й бабуся, дідусь, вітчим чи мачуха, якщо вони були офіційними опікунами. Це можна зробити особисто або через представника.

Сума аліментів визначається індивідуально в кожній конкретній ситуації. Позивач вказує скільки хотів би отримувати, а суд враховує фінансові можливості обох сторін і визначає справедливий розмір виплат.

Раніше ми писали, що фінансові обов’язки в шлюбі — тема, що часто викликає суперечки, зокрема щодо того, чи має чоловік утримувати дружину.

Також ми розповідали, що згідно з Конституцією України, батьки зобов’язані забезпечувати дітей незалежно від сімейного статусу — у шлюбі, після розлучення чи при окремому проживанні. Найпоширенішою формою такого утримання є аліменти.