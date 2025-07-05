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Алименты для пенсионеров — когда дети должны содержать родителей

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 05:45
Алименты для пенсионеров — с кого взимаются и какой их размер в 2025
Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Большинство родителей надеются, что в старости не останутся без внимания и поддержки своих детей — как моральной, так и финансовой. Но на практике эти ожидания не всегда оправдываются.

О том, имеют ли право пенсионеры на алименты от своих совершеннолетних детей, говорится в 17 главе Семейного кодекса Украины.

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Какие категории граждан Украины имеют право на алименты

Часто алименты ассоциируют только с выплатами на содержание несовершеннолетних детей. Однако украинское законодательство предусматривает, что финансовую помощь могут получать и пожилые или нетрудоспособные родители.

Так, согласно Семейному кодексу Украины (статьи 202-206), трудоспособные дети должны содержать своих нетрудоспособных родителей, если те нуждаются в помощи. Нетрудоспособными считаются граждане пенсионного возраста и люди с инвалидностью.

Хотя судебных дел о таких алиментах пока немного, их количество постепенно растет — украинцы становятся более юридически подкованными и знают о своих правах.

Как оформить алименты и кто это может сделать

Право на алименты имеют:

  • пенсионеры;
  • люди с инвалидностью;
  • граждане, которые вышли на пенсию по специальным условиям.

Однако сам факт выхода на пенсию еще не является основанием для выплаты алиментов. Надо предоставить доказательства, что лицо действительно нуждается в помощи — например, пенсии не хватает на жизнь или лечение. Есть два варианта оформить алименты:

  1. Добровольное соглашение: дети и родители могут заключить нотариально заверенное соглашение, где указывают сумму, частоту выплат и другие условия. Такой документ имеет силу исполнительного листа.
  2. Через суд: если договориться не удалось, родители могут подать иск в суд. Суд определяет размер алиментов с учетом финансового положения обеих сторон.

Иск может подать не только биологический отец или мать, но и бабушка, дедушка, отчим или мачеха, если они были официальными опекунами. Это можно сделать лично или через представителя.

Сумма алиментов определяется индивидуально в каждой конкретной ситуации. Истец указывает сколько хотел бы получать, а суд учитывает финансовые возможности обеих сторон и определяет справедливый размер выплат.

Ранее мы писали, что финансовые обязанности в браке — тема, часто вызывающая споры, в частности относительно того, должен ли муж содержать жену.

Также мы рассказывали, что согласно Конституции Украины, родители обязаны обеспечивать детей независимо от семейного статуса — в браке, после развода или при отдельном проживании. Самой распространенной формой такого содержания являются алименты.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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