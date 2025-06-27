Аліменти з військового — чи стягуються кошти з “бойових”

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, як і усі інші громадяни, зобов'язані брати участь в утриманні своїх дітей. При цьому аліменти можуть стягуватися як з основних, так і з додаткових видів грошового забезпечення захисника.

Про стягнення аліментів з бойових виплат розповів адвокат Олександр Малик.

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Відповідно до законодавства, аліменти на утримання дитини військовослужбовця можуть стягуватися з:

окладу (посадового та за військовим званням);

надбавок (за вислугу років та за особливі умови служби);

премій та інших додаткових виплат.

Чи стягуються аліменти з "бойових"

Бойові виплати не належать до жодної з вищезгаданих категорій. В українському законодавстві немає ані вказівки, ані заборони на те, аби стягувати аліменти з бойових виплат. Саме тому на результат судового розгляду справи впливає велика кількість факторів. Зокрема це позиція конкретного судді в цьому питанні та переконливість в обґрунтуванні позиції отримувача аліментів з боку його адвоката.

Що стосується технічної складності стягнення аліментів з бойових виплат, то тут варто розуміти, що вони мають нерегулярний характер. Відповідно — цей факт ускладнює стягнення аліментів у відсотках від доходу.

Як стягуються аліменти з військовослужбовця

Щоб стягнути виплати на дитину з військового, необхідно подати заяву про видачу відповідного наказу до суду, який призначив аліменти. Також можна подати позовну заяву щодо стягнення аліментів за місцем проживання платника або дитини.

Отримавши відповідне рішення, потрібно звернутися з ним до виконавчої служби з метою відкриття провадження.

Далі представники виконавчої служби мають звернутися до військової частини й надіслати туди всі необхідні документи. Бухгалтерія ВЧ буде зобов’язана утримувати аліменти з грошового забезпечення військового та перераховувати їх за реквізитами отримувача.

Раніше ми розповідали, за яких обставин стягнення аліментів може бути припинено.

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