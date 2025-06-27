Алименты с военного — взимаются ли средства с "боевых"

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, как и все другие граждане, обязаны участвовать в содержании своих детей. При этом алименты могут взиматься как с основных, так и с дополнительных видов денежного обеспечения защитника.

О взыскании алиментов с боевых выплат рассказал адвокат Александр Малик.

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В соответствии с законодательством, алименты на содержание ребенка военнослужащего могут взиматься с:

оклада (должностного и по воинскому званию);

надбавок (за выслугу лет и за особые условия службы);

премий и других дополнительных выплат.

Взимаются ли алименты с "боевых"

Боевые выплаты не относятся ни к одной из вышеупомянутых категорий. В украинском законодательстве нет ни указания, ни запрета на то, чтобы взимать алименты с боевых выплат. Именно поэтому на результат судебного рассмотрения дела влияет большое количество факторов. В частности это позиция конкретного судьи в этом вопросе и убедительность в обосновании позиции получателя алиментов со стороны его адвоката.

Что касается технической сложности взыскания алиментов с боевых выплат, то следует понимать, что они имеют нерегулярный характер. Соответственно — этот факт усложняет взыскание алиментов в процентах от дохода.

Как взыскиваются алименты с военнослужащего

Чтобы взыскать выплаты на ребенка с военного, необходимо подать заявление о выдаче соответствующего приказа в суд, который назначил алименты. Также можно подать исковое заявление о взыскании алиментов по месту жительства плательщика или ребенка.

Получив соответствующее решение, нужно обратиться с ним в исполнительную службу с целью открытия производства.

Далее представители исполнительной службы должны обратиться в воинскую часть и направить туда все необходимые документы. Бухгалтерия ВЧ будет обязана удерживать алименты из денежного обеспечения военного и перечислять их по реквизитам получателя.

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