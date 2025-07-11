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Главная Экономика Должникам по алиментам могут начислять пеню — что нужно знать

Должникам по алиментам могут начислять пеню — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 08:20
Пеня за нарушение сроков уплаты алиментов — когда взимается и в каком размере
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гражданам, которые имеют обязательства по уплате алиментов на детей, но не выполняют их вовремя, могут начислять пеню. Эта норма предусмотрена законодательством Украины.

Как начисляется пеня, сколько это может быть и что следует знать должникам и получателям алиментов, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

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Когда взимается пеня и в каком размере

Пеня взимается с плательщика алиментов за просрочку платежей в пользу получателя выплат. Это может быть:

  • отец или мать ребенка;
  • опекун;
  • сам ребенок, если он является совершеннолетним, но нетрудоспособным.

За задержку алиментов более чем на один месяц могут начислить пеню в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы задолженности.

Должнику по алиментам, кроме пени, в зависимости от конкретной ситуации, может также грозить:

  • ограничение выезда за границу;
  • запрет управления авто;
  • арест имущества, счетов;
  • внесение в реестр должников.

Если сумма долга существенная, плательщик алиментов даже может быть привлечен к уголовной ответственности.

Кто начисляет пеню и как взыскать долг

Для взыскания задолженности и пени получатель алиментов должен подать отдельный иск в суд.

После получения судебного решения взыскатель должен получить исполнительный документ и подать его исполнителю для принудительного взыскания пени с должника. Только после этого пеня взимается вместе с другими платежами, указанными в исполнительном производстве.

Со своей стороны должник имеет право попытаться договориться с получателем о частичном или полном прощении пени (можно заключить мировое соглашение), или же подать заявление в суд об уменьшении размера пени — если есть веские основания (болезнь, война, потеря работы и т.д.).

Ранее мы писали, при каких обстоятельствах можно оформить алименты без развода.

Также узнавайте, когда взыскание алиментов может быть прекращено.

выплаты штрафы алименты долги пеня
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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