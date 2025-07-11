Штраф за неуточнение данных можно оплатить онлайн - инструкция

В Резерв+ появилась функция уплаты штрафа — как это сделать
В приложении "Резерв+" появилась возможность уплаты штрафа за неуточнение персональных данных. Теперь его можно внести онлайн со скидкой 50%.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 11 июля.
Штраф за неуточнение данных
Отныне военнообязанные, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф в формате онлайн со скидкой 50% — без очередей и бумаг.
"Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и быть снятым с розыска ТЦК", — отметили в министерстве.
Как оплатить штраф онлайн
Так, в первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных.
Для этого необходимо:
- обновить "Резерв+" до последней версии и открыть приложение;
- перейти в раздел "Штрафы онлайн", где подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК;
- позже в приложении появится возможность уплаты штрафа в размере 8500 гривен;
- после этого нарушение автоматически снимается.
В Минобороны отметили, что штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения ТЦК. В противном случае нарушитель должен уплатить полную сумму — 17 тысяч гривен. А в случае неуплаты в течение 40 дней — взыскание удваивается до 34 тысяч гривен и дело передают в исполнительную службу.
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