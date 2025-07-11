Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В Резерв+ появилась функция уплаты штрафа — как это сделать

В Резерв+ появилась функция уплаты штрафа — как это сделать

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:52
Штраф за неуточнение данных можно оплатить онлайн - инструкция
Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" появилась возможность уплаты штрафа за неуточнение персональных данных. Теперь его можно внести онлайн со скидкой 50%.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 11 июля.

Реклама
Читайте также:

Штраф за неуточнение данных

Отныне военнообязанные, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф в формате онлайн со скидкой 50% — без очередей и бумаг.

"Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и быть снятым с розыска ТЦК", — отметили в министерстве.

null
Скриншот поста Минобороны

Как оплатить штраф онлайн

Так, в первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных.

Як сплатити штраф за неуточнення даних в ТЦК
Уплата штрафа. Фото: Минобороны

Для этого необходимо:

  • обновить "Резерв+" до последней версии и открыть приложение;
  • перейти в раздел "Штрафы онлайн", где подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК;
  • позже в приложении появится возможность уплаты штрафа в размере 8500 гривен;
  • после этого нарушение автоматически снимается.

В Минобороны отметили, что штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения ТЦК. В противном случае нарушитель должен уплатить полную сумму — 17 тысяч гривен. А в случае неуплаты в течение 40 дней — взыскание удваивается до 34 тысяч гривен и дело передают в исполнительную службу.

Напомним, в Украине за неуплату алиментов на детей могут начислять пеню на граждан. Адвокат объяснила, что стоит знать должникам.

Также стало известно, что ТЦК может оштрафовать некоторых женщин.

штраф военный учет мобилизация военнообязанные резерв военно-учетный документ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации