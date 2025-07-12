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Червона стрічка в "Резерв+" — чи зникне після сплати штрафу

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 06:27
Сплата штрафу в "Резерв+" — чи зникне після цього червона стрічка про розшук
Чоловік тримає в руках смарфон із відкритим застосунком "Резерв+". Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

З військовозобов'язаного, який сплатив штраф, можуть зняти статус "у розшуку". Такий процес триває до чотирьох днів після внесення оплати.

Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Аби позбутися статусу "у розшуку", військовозобов'язаний подати відповідну заяву. Після цього ТЦК упродовж трьох днів надішле рішення, після отримання якого штраф можна сплатити із 50% знижкою, тобто в розмірі 8,5 тисячі гривень, а не 17 тисячі гривень. Далі відбувається обмін даними між Нацполіцією та реєстром "Оберіг", а фінальним етапом є оновлення військовозобов'язаним електронного кабінету, щоб зміни відобразилися в "Резерв+".

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" запустили нову функцію зі сплати штрафів. Розрахуватися за порушення в застосунку можна зі знижкою 50%.

Також ми повідомляли, що про помилки у профілі "Резерв+" потрібно інформувати ТЦК та СП.  Якщо ж у військкоматі це питання не вирішать, є сенс звернутися до суду.

штраф додаток військовий призов військовозобов'язані розшук резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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