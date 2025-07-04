Помилка в Резерв+ - що робити, коли ж помилки

Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний громадянин помітив помилки у своєму профілі на застосунку "Резерв+", він може подати заяву до ТЦК з вимогою виправити ці помилки. Якщо ж це не подіє, то залишається право на судовий позов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ангеліна Лисак.

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Заява для ТЦК

Однією із важливих складових військового обліку в Україні є мобільний застосунок "Резерв+", який навіть замінює звичайний, паперовий військово-обліковий документ.

До юристів звернувся громадянин, який має у смартфоні застосунок "Резерв+".

"Потрібно направити до ТЦК заяву з проханням виправити дані в "Резерв+", — пояснила військовозобов’язаному громадянину адвокатка Ангеліна Лисак.

Судовий позов

Втім, визнала юристка, ТЦК не завжди може вирішити це питання.

"Якщо це не допоможе, потрібно звертатися до суду", — підкреслила Лисак.

Судова інстанція має ухвалити рішення на користь військовозобов’язаного громадянина і зобов’язати територіальний центр комплектування внести уточнення в його особисті дані у реєстрі "Оберіг", що відобразиться у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Резерв+" невдовзі з’являться нові функції.

Додамо, ми повідомляли про те, коли в застосунку "Резерв+" з’являється статус "Знято".