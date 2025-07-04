Помилка в Резерв+ - що робити, коли ж помилки

Помилки в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин помітив помилки у своєму профілі на застосунку "Резерв+", він може подати заяву до ТЦК з вимогою виправити ці помилки. Якщо ж це не подіє, то залишається право на судовий позов.
Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ангеліна Лисак.
Заява для ТЦК
Однією із важливих складових військового обліку в Україні є мобільний застосунок "Резерв+", який навіть замінює звичайний, паперовий військово-обліковий документ.
До юристів звернувся громадянин, який має у смартфоні застосунок "Резерв+".
"Потрібно направити до ТЦК заяву з проханням виправити дані в "Резерв+", — пояснила військовозобов’язаному громадянину адвокатка Ангеліна Лисак.
Судовий позов
Втім, визнала юристка, ТЦК не завжди може вирішити це питання.
"Якщо це не допоможе, потрібно звертатися до суду", — підкреслила Лисак.
Судова інстанція має ухвалити рішення на користь військовозобов’язаного громадянина і зобов’язати територіальний центр комплектування внести уточнення в його особисті дані у реєстрі "Оберіг", що відобразиться у застосунку "Резерв+".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Резерв+" невдовзі з’являться нові функції.
Додамо, ми повідомляли про те, коли в застосунку "Резерв+" з’являється статус "Знято".
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