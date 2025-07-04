Ошибка в Резерв+ - что делать, когда же ошибки

Ошибки в "Резерв+" — надо ли идти в ТЦК
Если военнообязанный гражданин заметил ошибки в своем профиле на приложении "Резерв+", он может подать заявление в ТЦК с требованием исправить эти ошибки. Если же это не подействует, то остается право на судебный иск.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ангелина Лысак.
Заявление для ТЦК
Одной из важных составляющих воинского учета в Украине является мобильное приложение "Резерв+", которое даже заменяет обычный, бумажный военно-учетный документ.
К юристам обратился гражданин, который имеет в смартфоне приложение "Резерв+".
"Нужно направить в ТЦК заявление с просьбой исправить данные в "Резерв+", — пояснила военнообязанному гражданину адвокат Ангелина Лысак.
Судебный иск
Впрочем, признала юрист, ТЦК не всегда может решить этот вопрос.
"Если это не поможет, нужно обращаться в суд", — подчеркнула Лысак.
Судебная инстанция должна принять решение в пользу военнообязанного гражданина и обязать территориальный центр комплектования внести уточнения в его личные данные в реестре "Оберіг", что отобразится в приложении "Резерв+".
Напомним, мы ранее писали о том, что в "Резерв+" вскоре появятся новые функции.
Добавим, мы сообщали о том, когда в приложении "Резерв+" появляется статус "Снято".
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