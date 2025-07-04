Ошибка в Резерв+ - что делать, когда же ошибки

Мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин заметил ошибки в своем профиле на приложении "Резерв+", он может подать заявление в ТЦК с требованием исправить эти ошибки. Если же это не подействует, то остается право на судебный иск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ангелина Лысак.

Реклама

Читайте также:

Заявление для ТЦК

Одной из важных составляющих воинского учета в Украине является мобильное приложение "Резерв+", которое даже заменяет обычный, бумажный военно-учетный документ.

К юристам обратился гражданин, который имеет в смартфоне приложение "Резерв+".

"Нужно направить в ТЦК заявление с просьбой исправить данные в "Резерв+", — пояснила военнообязанному гражданину адвокат Ангелина Лысак.

Судебный иск

Впрочем, признала юрист, ТЦК не всегда может решить этот вопрос.

"Если это не поможет, нужно обращаться в суд", — подчеркнула Лысак.

Судебная инстанция должна принять решение в пользу военнообязанного гражданина и обязать территориальный центр комплектования внести уточнения в его личные данные в реестре "Оберіг", что отобразится в приложении "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, что в "Резерв+" вскоре появятся новые функции.

Добавим, мы сообщали о том, когда в приложении "Резерв+" появляется статус "Снято".