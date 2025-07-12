Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Красная лента в "Резерв+" — исчезнет ли после уплаты штрафа

Красная лента в "Резерв+" — исчезнет ли после уплаты штрафа

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 06:27
Уплата штрафа в "Резерв+" — исчезнет ли после этого красная лента о розыске
Мужчина держит в руках смарфон с открытым приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

С военнообязанного, который оплатил штраф, могут снять статус "в розыске". Такой процесс длится до четырех дней после внесения оплаты.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Алгоритм снятия статуса "в розыске" в "Резерв+"

Чтобы избавиться от статуса "в розыске", военнообязанный должен подать соответствующее заявление. После этого ТЦК в течение трех дней пришлет решение, после получения которого штраф можно оплатить с 50% скидкой, то есть в размере 8,5 тысячи гривен, а не 17 тысяч гривен. Далее происходит обмен данными между Нацполицией и реестром "Оберіг", а финальным этапом является обновление военнообязанным электронного кабинета, чтобы изменения отразились в "Резерв+".

Напомним, в приложении "Резерв+" запустили новую функцию по уплате штрафов. Рассчитаться за нарушения в приложении можно со скидкой 50%.

Также мы сообщали, что об ошибках в профиле "Резерв+" нужно информировать ТЦК и СП. Если же в военкомате этот вопрос не решат, есть смысл обратиться в суд.

штраф приложение военный призыв военнообязанные розыск резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации