Уплата штрафа в "Резерв+" — исчезнет ли после этого красная лента о розыске

Мужчина держит в руках смарфон с открытым приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

С военнообязанного, который оплатил штраф, могут снять статус "в розыске". Такой процесс длится до четырех дней после внесения оплаты.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Алгоритм снятия статуса "в розыске" в "Резерв+"

Чтобы избавиться от статуса "в розыске", военнообязанный должен подать соответствующее заявление. После этого ТЦК в течение трех дней пришлет решение, после получения которого штраф можно оплатить с 50% скидкой, то есть в размере 8,5 тысячи гривен, а не 17 тысяч гривен. Далее происходит обмен данными между Нацполицией и реестром "Оберіг", а финальным этапом является обновление военнообязанным электронного кабинета, чтобы изменения отразились в "Резерв+".

Напомним, в приложении "Резерв+" запустили новую функцию по уплате штрафов. Рассчитаться за нарушения в приложении можно со скидкой 50%.

Также мы сообщали, что об ошибках в профиле "Резерв+" нужно информировать ТЦК и СП. Если же в военкомате этот вопрос не решат, есть смысл обратиться в суд.