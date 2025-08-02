На яких сервісах можна дізнатися про штраф від ТЦК та СП

Штраф від ТЦК — на яких сервісах можна дізнатися про покарання
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК може штрафувати тих, хто порушує військовий облік. Дізнатися про накладення штрафу можна на декількох сервісах.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як дізнатися про штраф
Інформацію про наявність штрафу, його розмір і причину накладення можна отримати безпосередньо у ТЦК та СП або ж за допомогою онлайн-сервісів.
Алгоритми перевірки інформації про штрафи на різних сервісах:
- Опендатабот: відкрити сайт, ввести ПІБ і дату народження — після цього сервіс повідомить, чи є відкриті виконавчі провадження;
- застосунок "Дія": відкрити розділ "Послуги", обрати підрозділ "Виконавчі провадження";
- Єдиний реєстр боржників: відкрити сайт і ввести для пошуку інформації свої ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків і категорію стягнення;
- Автоматизована система виконавчого провадження (якщо провадження вже відкрили): внести для пошуку інформації на сайті ПІБ і дату народження боржника, ПІБ стягувача, найменування, ідентифікаційний код, номер виконавчого провадження та дату, коли його відкрили.
Також можна зареєструватися в системі YouControl і щодня отримувати сповіщення про появу штрафів і виконавчих проваджень.
Нагадаємо, провадження щодо штрафу від ТЦК може тривати понад рік. Скасовувати його виконавча служба не має права.
Також ми повідомляли, що в Києві молодик сплатив штраф від ТЦК, але водночас його оскаржив. Суд зобов'язав представників військкомату повернути військовозобов'язаному кошти.
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