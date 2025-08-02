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Головна Військова економіка Штраф від ТЦК — на яких сервісах можна дізнатися про покарання

Штраф від ТЦК — на яких сервісах можна дізнатися про покарання

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 08:17
На яких сервісах можна дізнатися про штраф від ТЦК та СП
Чоловіки у військкоматі. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП/Facebook

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК може штрафувати тих, хто порушує військовий облік. Дізнатися про накладення штрафу можна на декількох сервісах.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як дізнатися про штраф

Інформацію про наявність штрафу, його розмір і причину накладення можна отримати безпосередньо у ТЦК та СП або ж за допомогою онлайн-сервісів.

Алгоритми перевірки інформації про штрафи на різних сервісах:

  • Опендатабот: відкрити сайт, ввести ПІБ і дату народження — після цього сервіс повідомить, чи  є відкриті виконавчі провадження;
  • застосунок "Дія": відкрити розділ "Послуги", обрати підрозділ "Виконавчі провадження";
  • Єдиний реєстр боржників: відкрити сайт і ввести для пошуку інформації свої ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків і категорію стягнення;
  • Автоматизована система виконавчого провадження (якщо провадження вже відкрили): внести для пошуку інформації на сайті ПІБ і дату народження боржника, ПІБ стягувача, найменування, ідентифікаційний код, номер виконавчого провадження та дату, коли його відкрили.

Також можна зареєструватися в системі YouControl і щодня отримувати сповіщення про появу штрафів і виконавчих проваджень.

Нагадаємо, провадження щодо штрафу від ТЦК може тривати понад рік. Скасовувати його виконавча служба не має права.

Також ми повідомляли, що в Києві молодик сплатив штраф від ТЦК, але водночас його оскаржив. Суд зобов'язав представників військкомату повернути військовозобов'язаному кошти.

штраф військкомат військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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