На каких сервисах можно узнать о штрафе от ТЦК и СП

Мужчины в военкомате. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП/Facebook

В условиях военного положения и общей мобилизации ТЦК может штрафовать тех, кто нарушает воинский учет. Узнать о наложении штрафа можно на нескольких сервисах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как узнать о штрафе

Информацию о наличии штрафа, его размере и причине наложения можно получить непосредственно в ТЦК и СП или же с помощью онлайн-сервисов.

Алгоритмы проверки информации о штрафах на различных сервисах:

Опендатабот: открыть сайт, ввести ФИО и дату рождения — после этого сервис сообщит, есть ли открытые исполнительные производства;

приложение "Дія": открыть раздел "Услуги", выбрать подраздел "Исполнительные производства";

Единый реестр должников: открыть сайт и ввести для поиска информации свои ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и категорию взыскания;

Автоматизированная система исполнительного производства (если производство уже открыли): внести для поиска информации на сайте ФИО и дату рождения должника, ФИО взыскателя, наименование, идентификационный код, номер исполнительного производства и дату, когда его открыли.

Также можно зарегистрироваться в системе YouControl и ежедневно получать оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.

Напомним, производство по штрафу от ТЦК может длиться более года. Отменять его исполнительная служба не имеет права.

Также мы сообщали, что в Киеве молодой человек оплатил штраф от ТЦК, но при этом его обжаловал. Суд обязал представителей военкомата вернуть военнообязанному средства.