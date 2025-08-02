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Главная Военная экономика Штраф от ТЦК — на каких сервисах можно узнать о наказании

Штраф от ТЦК — на каких сервисах можно узнать о наказании

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 08:17
На каких сервисах можно узнать о штрафе от ТЦК и СП
Мужчины в военкомате. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП/Facebook

В условиях военного положения и общей мобилизации ТЦК может штрафовать тех, кто нарушает воинский учет. Узнать о наложении штрафа можно на нескольких сервисах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как узнать о штрафе

Информацию о наличии штрафа, его размере и причине наложения можно получить непосредственно в ТЦК и СП или же с помощью онлайн-сервисов.

Алгоритмы проверки информации о штрафах на различных сервисах:

  • Опендатабот: открыть сайт, ввести ФИО и дату рождения — после этого сервис сообщит, есть ли открытые исполнительные производства;
  • приложение "Дія": открыть раздел "Услуги", выбрать подраздел "Исполнительные производства";
  • Единый реестр должников: открыть сайт и ввести для поиска информации свои ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и категорию взыскания;
  • Автоматизированная система исполнительного производства (если производство уже открыли): внести для поиска информации на сайте ФИО и дату рождения должника, ФИО взыскателя, наименование, идентификационный код, номер исполнительного производства и дату, когда его открыли.

Также можно зарегистрироваться в системе YouControl и ежедневно получать оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.

Напомним, производство по штрафу от ТЦК может длиться более года. Отменять его исполнительная служба не имеет права.

Также мы сообщали, что в Киеве молодой человек оплатил штраф от ТЦК, но при этом его обжаловал. Суд обязал представителей военкомата вернуть военнообязанному средства.

штраф военкомат военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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