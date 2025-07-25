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Головна ТЦК Штраф ТЦК — чи може його анулювати виконавча служба

Штраф ТЦК — чи може його анулювати виконавча служба

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:30
Штраф від ТЦК - коли можуть анулювати, чи має таке право виконавча служба
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: "Фокус"

Штраф, накладений територіальним центром комплектування, не має жорстких строків чинності, тож провадження щодо штрафу може тривати більше року. А от скасувати штраф виконавча служба не має права.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Строків у накладеного штрафу немає

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився терміном дії штрафу від ТЦК, переданого виконавчій службі.

Адвокат Олександр Прокопець пояснив, що жодного річного терміну штрафи територіального центру комплектування не мають.

"Жорстких строків немає, отже провадження може тривати рік та більше", — наголосив Прокопець.

Виконавча служба і скасування штрафу

Щодо того, чи може виконавча служба після певного часу взагалі скасувати штраф від ТЦК, то інший адвокат, Юрій Айвазян заявив, що це в принципі неможливо.

"Виконавча служба не анулює штраф, накладений ТЦК", — підкреслив юрист.

Айвазян пояснив, як можна скасувати штраф від територіального центру комплектування.

"Якщо Ви не згодні із притягненням Вас до відповідальності, необхідно звертатись до суду та оскаржувати постанову про притягнення до адмінвідповідальності", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують стягнення від ТЦК.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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