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Главная ТЦК Штраф ТЦК — может ли его аннулировать исполнительная служба

Штраф ТЦК — может ли его аннулировать исполнительная служба

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:30
Штраф от ТЦК - когда могут аннулировать, имеет ли такое право исполнительная служба
Проверка документов работниками ТЦК. Фото: "Фокус"

Штраф, наложенный территориальным центром комплектования, не имеет жестких сроков действия, поэтому производство по штрафу может длиться больше года. А вот отменить штраф исполнительная служба не имеет права.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Сроков у наложенного штрафа нет

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался сроком действия штрафа от ТЦК, переданного исполнительной службе.

Адвокат Александр Прокопец объяснил, что никакого годичного срока штрафы территориального центра комплектования не имеют.

"Жестких сроков нет, следовательно, производство может длиться год и более", — отметил Прокопец.

Исполнительная служба и отмена штрафа

Относительно того, может ли исполнительная служба после определенного времени вообще отменить штраф от ТЦК, то другой адвокат, Юрий Айвазян заявил, что это в принципе невозможно.

"Исполнительная служба не аннулирует штраф, наложенный ТЦК", — подчеркнул юрист.

Айвазян объяснил, как можно отменить штраф от территориального центра комплектования.

"Если Вы не согласны с привлечением Вас к ответственности, необходимо обращаться в суд и обжаловать постановление о привлечении к админответственности", — подытожил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно получить информацию о наличии штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют взыскания от ТЦК.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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