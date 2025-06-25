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Головна ТЦК Як ТЦК оголошує порушників у розшук — деталі

Як ТЦК оголошує порушників у розшук — деталі

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Дата публікації: 25 червня 2025 06:30
Розшук від ТЦК - деталі процесу оголошення у розшук
Перевірка документів щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: NV
Ключові моменти З чого починається розшук ТЦК Куди вносяться дані про розшук порушника військового обліку

Порушення військового обліку тягне за собою оголошення порушника територіальним центром комплектування у розшук. ТЦК звертається в поліцію з обґрунтованим поданням на громадянина, після чого поліцейські отримують право затримувати такого громадянина і доправляти в ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на портал inseinin.com.ua.

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З чого починається розшук ТЦК

Процес розшуку військовозобов’язаного громадянина територіальним центром комплектування починається з виявлення порушень правил військового обліку, здійсненим цим громадянином.

Після цього ТЦК може звернутися в поліцію з повідомленням про необхідність здійснити розшук та адміністративне затримання порушника.

Мета такого звернення і розшуку — притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

Куди вносяться дані про розшук порушника військового обліку

Далі інформація про порушення правил військового обліку з боку цього конкретного громадянина і розшук його з боку ТЦК вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних.

"Відповідно в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку", — наголосили юристи у поясненні.

Поліція отримує право затримати такого громадянина і доправити його до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за що у липні можуть розшукувати громадян.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має територіальний центр комплектування для штрафу після подання в розшук.

поліція військовий облік мобілізація ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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