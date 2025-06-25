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Как ТЦК объявляет нарушителей в розыск — детали

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Дата публикации 25 июня 2025 06:30
Розыск от ТЦК - детали процесса объявления в розыск
Проверка документов относительно возможного розыска ТЦК. Фото: NV
Ключові моменти С чего начинается розыск ТЦК Куда вносятся данные о розыске нарушителя воинского учета

Нарушение воинского учета влечет за собой объявление нарушителя территориальным центром комплектования в розыск. ТЦК обращается в полицию с обоснованным представлением на гражданина, после чего полицейские получают право задерживать такого гражданина и доставлять в ТЦК.

Об этом говорится в материале на портал inseinin.com.ua.

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С чего начинается розыск ТЦК

Процесс розыска военнообязанного гражданина территориальным центром комплектования начинается с выявления нарушений правил воинского учета, совершенным этим гражданином.

После этого ТЦК может обратиться в полицию с сообщением о необходимости осуществить розыск и административное задержание нарушителя.

Цель такого обращения и розыска — привлечение гражданина к административной ответственности.

Куда вносятся данные о розыске нарушителя воинского учета

Далее информация о нарушении правил воинского учета со стороны этого конкретного гражданина и розыск его со стороны ТЦК вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных.

"Соответственно в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил воинского учета", — отметили юристы в объяснении.

Полиция получает право задержать такого гражданина и доставить его в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, за что в июле могут разыскивать граждан.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет территориальный центр комплектования для штрафа после представления в розыск.

полиция военный учет мобилизация ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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