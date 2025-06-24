Розшук порушників військового обліку в липні 2025 - причини для оголошення розшуку ТЦК

Розшук від ТЦК — за що у липні можуть розшукувати громадян
Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук військовозобов’язаного громадянина, якщо той не уточнив військово-облікові дані. Також існують ще близько десяти основних причин для оголошення громадян у розшук.
Про це йдеться у матеріалі на портал inseinin.com.ua.
Підстава для розшуку ТЦК
Оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук не відбувається винятково з бажання керівництва ТЦК.
Для цього потрібна відповідна підстава.
"Юридичною підставою для звернення до поліції для розшуку порушника є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено ст.210 або 210-1 КУпАП, тобто порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслили у своєму коментарі цієї проблеми юристи.
Список порушень, які тягнуть за собою оголошення в розшук
Правники назвали основні порушення військового обліку, коли територіальний центр комплектування має право оголосити громадянина у розшук.
Це:
- неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
- неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
- неуточнення військово-облікових даних;
- ухилення від військового обліку;
- ухилення від призову на військову службу;
- ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК після подання в розшук для штрафу.
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