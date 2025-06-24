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Головна ТЦК Розшук від ТЦК — за що у липні можуть розшукувати громадян

Розшук від ТЦК — за що у липні можуть розшукувати громадян

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 06:30
Розшук порушників військового обліку в липні 2025 - причини для оголошення розшуку ТЦК
Перевірка громадянина щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: Чернігівський ОТЦК
Ключові моменти Підстава для розшуку ТЦК Список порушень, які тягнуть за собою оголошення в розшук

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук військовозобов’язаного громадянина, якщо той не уточнив військово-облікові дані. Також існують ще близько десяти основних причин для оголошення громадян у розшук.

Про це йдеться у матеріалі на портал inseinin.com.ua.

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Підстава для розшуку ТЦК

Оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук не відбувається винятково з бажання керівництва ТЦК.

Для цього потрібна відповідна підстава.

"Юридичною підставою для звернення до поліції для розшуку порушника є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено ст.210 або 210-1 КУпАП, тобто порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслили у своєму коментарі цієї проблеми юристи.

Список порушень, які тягнуть за собою оголошення в розшук

Правники назвали основні порушення військового обліку, коли територіальний центр комплектування має право оголосити громадянина у розшук.

Це:

  • неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
  • неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;
  • ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
  • ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
  • неуточнення військово-облікових даних;
  • ухилення від військового обліку;
  • ухилення від призову на військову службу;
  • ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК після подання в розшук для штрафу.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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