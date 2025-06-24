Розыск нарушителей воинского учета в июле 2025 - причины для объявления розыска ТЦК

Проверка гражданина относительно возможного розыска ТЦК. Фото: Черниговский ОТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск военнообязанного гражданина, если тот не уточнил военно-учетные данные. Также существуют еще около десяти основных причин для объявления граждан в розыск.

Об этом говорится в материале на портал inseinin.com.ua.

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Основание для розыска ТЦК

Объявление военнообязанного гражданина в розыск не происходит исключительно по желанию руководства ТЦК.

Для этого нужно соответствующее основание.

"Юридическим основанием для обращения в полицию для розыска нарушителя является совершение военнообязанным правонарушения, которое предусмотрено ст.210 или 210-1 КУоАП, то есть нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнули в своем комментарии этой проблемы юристы.

Список нарушений, которые влекут за собой объявление в розыск

Юристы назвали основные нарушения воинского учета, когда территориальный центр комплектования имеет право объявить гражданина в розыск.

Это:

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;

игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

неуточнение военно-учетных данных;

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу;

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК после подачи в розыск для штрафа.

Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.