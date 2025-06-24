Розыск нарушителей воинского учета в июле 2025 - причины для объявления розыска ТЦК

Розыск от ТЦК — за что в июле могут разыскивать граждан
Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск военнообязанного гражданина, если тот не уточнил военно-учетные данные. Также существуют еще около десяти основных причин для объявления граждан в розыск.
Об этом говорится в материале на портал inseinin.com.ua.
Основание для розыска ТЦК
Объявление военнообязанного гражданина в розыск не происходит исключительно по желанию руководства ТЦК.
Для этого нужно соответствующее основание.
"Юридическим основанием для обращения в полицию для розыска нарушителя является совершение военнообязанным правонарушения, которое предусмотрено ст.210 или 210-1 КУоАП, то есть нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнули в своем комментарии этой проблемы юристы.
Список нарушений, которые влекут за собой объявление в розыск
Юристы назвали основные нарушения воинского учета, когда территориальный центр комплектования имеет право объявить гражданина в розыск.
Это:
- непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
- непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;
- игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;
- игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
- неуточнение военно-учетных данных;
- уклонение от воинского учета;
- уклонение от призыва на военную службу;
- уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК после подачи в розыск для штрафа.
Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
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