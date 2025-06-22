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Головна ТЦК Скільки часу має ТЦК після подання в розшук для штрафу

Скільки часу має ТЦК після подання в розшук для штрафу

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Дата публікації: 22 червня 2025 00:30
Розшук за порушення військового обліку — скільки часу ТЦК має для штрафу
Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Часові рамки розшуку і штрафів Як знімається розшук

Попри те, що розшук, оголошений територіальним центром комплектування, може тривати не один місяць, можливість накладення штрафу обмежена короткими часовими рамками. Після трьох місяців розшуку виписати штраф громадянину уже неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Часові рамки розшуку і штрафів

Розшук порушників військового обліку є елементом мобілізації, який територіальні центри комплектування використовують тоді, коли військовозобов’язані ігнорують повістки чи здійснюють інші адмінпорушення.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи є чинним розшук ТЦК, якщо пройшло більше трьох місяців.

"На даний час існують лише терміни притягнення до адміністративної відповідальності і у Вашому випадку це три місяці з дати подання Вас у розшук", — підтвердив часові рамки у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Юрист додав, запевнивши військовозобов’язаного громадянина: "Якщо Ви вже в розшуку більше 3 місяців, то Вам вже не можуть виписати штраф, а справу про притягнення до адміністративної відповідальності не можуть відкривати, адже сплили строки притягнення до адміністративної відповідальності".

Як знімається розшук

Дерій також пояснив, як і коли саме знімається розшук, оголошений територіальним центром комплектування.

Це відбувається після:

  • закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутності складу правопорушення або сплину строків притягнення до адмінвідповідальності;
  • сплати грошового штрафу за порушення правил військового обліку (можна з 50% знижкою);
  • оскарження неправомірних дій ТЦК в судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли ТЦК подає в розшук без повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, які існують три варіанти зняття з розшуку ТЦК.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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