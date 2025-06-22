Розыск за нарушение воинского учета — сколько времени ТЦК имеет для штрафа

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на то, что розыск, объявленный территориальным центром комплектования, может длиться не один месяц, возможность наложения штрафа ограничена короткими временными рамками. После трех месяцев розыска выписать штраф гражданину уже невозможно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Временные рамки розыска и штрафов

Розыск нарушителей воинского учета является элементом мобилизации, который территориальные центры комплектования используют тогда, когда военнообязанные игнорируют повестки или совершают другие админнарушения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, действует ли розыск ТЦК, если прошло более трех месяцев.

"В настоящее время существуют только сроки привлечения к административной ответственности и в Вашем случае это три месяца с даты представления Вас в розыск", — подтвердил временные рамки в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Юрист добавил, заверив военнообязанного гражданина: "Если Вы уже в розыске более 3 месяцев, то Вам уже не могут выписать штраф, а дело о привлечении к административной ответственности не могут открывать, ведь истекли сроки привлечения к административной ответственности".

Как снимается розыск

Дерий также объяснил, как и когда именно снимается розыск, объявленный территориальным центром комплектования.

Это происходит после:

закрытия дела об административном правонарушении при отсутствии состава правонарушения или истечения сроков привлечения к админответственности;

уплаты денежного штрафа за нарушение правил воинского учета (можно с 50% скидкой);

обжалования неправомерных действий ТЦК в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда ТЦК подает в розыск без повестки.

Добавим, мы сообщали о том, какие существуют три варианта снятия с розыска ТЦК.