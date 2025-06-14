Розшук порушника військового обліку без комісії - що треба робити

"Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо громадянина оголосили у розшук ТЦК, навіть якщо той не отримував повісток, йому доведеться вирішити це питання з територіальним центром комплектування. Якщо громадянин має відстрочку, то можна відвідати ТЦК особисто, в інших випадках варто направити листа.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повісток не було, а розшук є

До юристів звернувся громадянин, який виявив у застосунку "Резерв+" інформацію про те, що він оголошений у розшук.

При цьому, додав чоловік, повістки ні особисто, ні поштою він не отримував.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Щодо законності статусу, то це питання потрібно вирішувати з ТЦК, отримавши від останнього інформацію, які саме правила військового обліку Ви порушили", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба особисто іти в ТЦК

Юрист також пояснив, як саме можна вирішити це питання з територіальним центром комплектування.

За словами Айвазяна, тут може бути два різні шляхи.

"Якщо Ви маєте оформлену відстрочку, то можете звертатись персонально до ТЦК, якщо ні, то причину зможете дізнатись тільки шляхом листування", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з яких причин ТЦК подає громадянина в розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, які існують три варіанти зняття з розшуку ТЦК.