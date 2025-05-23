Розшук ТЦК - як знятися з розшуку, усі варіанти

Як знятися з розшуку ТЦК — три варіанти
Для того, аби зняти себе з розшуку ТЦК, військовозобов’язаний громадянин має три різні варіанти — від сплати штрафу до судового позову. Врешті-решт, усе вирішується поданням до Національної поліції, яка й займається розшуком.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Зняття з розшуку ТЦК
Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук порушника військового обліку.
Після цього розшуком порушника займеться Національна поліція, тож зняти особу з розшуку буде непросто.
"Для зняття з розшуку керівник ТЦК повинен подати клопотання до Національної поліції. Тому, поки не відбудеться розгляд справи та закриття адміністративного провадження розшук висітиме в "Резерв+" ще довго", — пояснив юрист Владислав Дерій.
Варіанти вирішення проблеми з розшуком
За словами юриста, для того, аби знятися з розшуку за порушення військового обліку, існує кілька різних варіантів.
Громадянин, який перебуває у розшуку, може:
- домогтися закриття справи про адміністративне правопорушення;
- або сплатити грошовий штрафу за порушення правил військового обліку;
- або оскаржити розшук в судовому порядку.
Усі три варіанти є рівнозначними, громадянин може сам обрати, за яким шляхом йому іти у вирішенні цієї проблеми.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як знятися з розшуку територіального центру комплектування самостійно.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки може тривати розшук порушника військового обліку.
Читайте Новини.LIVE!