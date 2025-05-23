Розшук ТЦК - як знятися з розшуку, усі варіанти

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Для того, аби зняти себе з розшуку ТЦК, військовозобов’язаний громадянин має три різні варіанти — від сплати штрафу до судового позову. Врешті-решт, усе вирішується поданням до Національної поліції, яка й займається розшуком.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Зняття з розшуку ТЦК

Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук порушника військового обліку.

Після цього розшуком порушника займеться Національна поліція, тож зняти особу з розшуку буде непросто.

"Для зняття з розшуку керівник ТЦК повинен подати клопотання до Національної поліції. Тому, поки не відбудеться розгляд справи та закриття адміністративного провадження розшук висітиме в "Резерв+" ще довго", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Варіанти вирішення проблеми з розшуком

За словами юриста, для того, аби знятися з розшуку за порушення військового обліку, існує кілька різних варіантів.

Громадянин, який перебуває у розшуку, може:

домогтися закриття справи про адміністративне правопорушення;

або сплатити грошовий штрафу за порушення правил військового обліку;

або оскаржити розшук в судовому порядку.

Усі три варіанти є рівнозначними, громадянин може сам обрати, за яким шляхом йому іти у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як знятися з розшуку територіального центру комплектування самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки може тривати розшук порушника військового обліку.