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Головна ТЦК Як знятися з розшуку ТЦК — три варіанти

Як знятися з розшуку ТЦК — три варіанти

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Дата публікації: 23 травня 2025 06:30
Розшук ТЦК - як знятися з розшуку, усі варіанти
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Для того, аби зняти себе з розшуку ТЦК, військовозобов’язаний громадянин має три різні варіанти — від сплати штрафу до судового позову. Врешті-решт, усе вирішується поданням до Національної поліції, яка й займається розшуком.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Зняття з розшуку ТЦК

Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук порушника військового обліку.

Після цього розшуком порушника займеться Національна поліція, тож зняти особу з розшуку буде непросто.

"Для зняття з розшуку керівник ТЦК повинен подати клопотання до Національної поліції. Тому, поки не відбудеться розгляд справи та закриття адміністративного провадження розшук висітиме в "Резерв+" ще довго", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Варіанти вирішення проблеми з розшуком

За словами юриста, для того, аби знятися з розшуку за порушення військового обліку, існує кілька різних варіантів.

Громадянин, який перебуває у розшуку, може:

  • домогтися закриття справи про адміністративне правопорушення;
  • або сплатити грошовий штрафу за порушення правил військового обліку;
  • або оскаржити розшук в судовому порядку.

Усі три варіанти є рівнозначними, громадянин може сам обрати, за яким шляхом йому іти у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як знятися з розшуку територіального центру комплектування самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки може тривати розшук порушника військового обліку.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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