Скільки триває розшук від ТЦК - термін пошуку ухилянта

Перевірка документів у можливого порушника військового обліку. Фото: УНІАН

Розшук порушника правил військового обліку не може тривати вічно. Але для того, аби розшук припинився, сам громадянин має нагадати ТЦК про спливання термінів розшуку, вказаних у відповідному українському кодексі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Якщо військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, був оштрафований і не сплатив вчасно штраф, його можуть подати в розшук.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як довго може тривати процес розшуку.

"Є терміни щодо строків стягнення за адміністративне правопорушення. Згідно зі статтею 38 КУпАП, стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба самому нагадувати ТЦК про скасування розшуку

Але, зазначив юрист, просто так, автоматично, після закінчення термінів, з розшуку громадянин не може бути знятий.

"Це не означає, що ТЦК "добросовісно" подасть заяву до поліції щодо зняття особи із розшуку у зв'язку із спливанням строків", — підкреслив Айвазян.

Тому, додав адвокат, громадянин має самостійно чи з допомогою юристів подати запит до ТЦК і підняти питання скасування розшуку після завершення усіх термінів розшуку.

"На жаль, без будь яких дій з Вашого боку Ви й надалі перебуватимете у розшуку "безтерміново", — запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як знятися з розшуку ТЦК самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, де саме можна знайти інформацію про подання у розшук.