Сколько длится розыск от ТЦК - срок поиска уклониста

Проверка документов у возможного нарушителя воинского учета. Фото: УНІАН

Розыск нарушителя правил воинского учета не может длиться вечно. Но для того, чтобы розыск прекратился, сам гражданин должен напомнить ТЦК об истечении сроков розыска, указанных в соответствующем украинском кодексе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Розыск и сроки в КУоАП

Если военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета, был оштрафован и не оплатил вовремя штраф, его могут подать в розыск.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго может длиться процесс розыска.

"Есть сроки относительно сроков взыскания за административное правонарушение. Согласно статье 38 КУоАП, взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли самому напоминать ТЦК об отмене розыска

Но, отметил юрист, просто так, автоматически, по истечении сроков, с розыска гражданин не может быть снят.

"Это не означает, что ТЦК "добросовестно" подаст заявление в полицию о снятии лица с розыска в связи с истечением сроков", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому, добавил адвокат, гражданин должен самостоятельно или с помощью юристов подать запрос в ТЦК и поднять вопрос отмены розыска после завершения всех сроков розыска.

"К сожалению, без каких-либо действий с Вашей стороны Вы и в дальнейшем будете находиться в розыске "бессрочно", — заверил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как сняться с розыска ТЦК самостоятельно.

Добавим, мы сообщали о том, где именно можно найти информацию о подаче в розыск.