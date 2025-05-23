Розыск ТЦК - как сняться с розыска, все варианты

Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Для того, чтобы снять себя с розыска ТЦК, военнообязанный гражданин имеет три разных варианта — от уплаты штрафа до судебного иска. В конце концов, все решается представлением в Национальную полицию, которая и занимается розыском.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Снятие с розыска ТЦК

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск нарушителя воинского учета.

После этого розыском нарушителя займется Национальная полиция, поэтому снять лицо с розыска будет непросто.

"Для снятия с розыска руководитель ТЦК должен подать ходатайство в Национальную полицию. Поэтому, пока не состоится рассмотрение дела и закрытие административного производства розыск будет висеть в "Резерв+" еще долго", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Варианты решения проблемы с розыском

По словам юриста, для того, чтобы сняться с розыска за нарушение воинского учета, существует несколько различных вариантов.

Гражданин, который находится в розыске, может:

добиться закрытия дела об административном правонарушении;

либо оплатить денежный штрафа за нарушение правил воинского учета;

либо обжаловать розыск в судебном порядке.

Все три варианта являются равнозначными, гражданин может сам выбрать, по какому пути ему идти в решении этой проблемы.

Напомним, мы ранее писали о том, как сняться с розыска территориального центра комплектования самостоятельно.

Добавим, мы сообщали о том, сколько может длиться розыск нарушителя воинского учета.