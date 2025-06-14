Розыск нарушителя воинского учета без комиссии - что надо делать

Розыск ТЦК без повестки — что делать
Если гражданина объявили в розыск ТЦК, даже если тот не получал повесток, ему придется решить этот вопрос с территориальным центром комплектования. Если гражданин имеет отсрочку, то можно посетить ТЦК лично, в других случаях стоит направить письмо.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повесток не было, а розыск есть
К юристам обратился гражданин, который обнаружил в приложении "Резерв+" информацию о том, что он объявлен в розыск.
При этом, добавил мужчина, повестки ни лично, ни по почте он не получал.
Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.
"Относительно законности статуса, то этот вопрос нужно решать с ТЦК, получив от последнего информацию, какие именно правила воинского учета Вы нарушили", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Надо ли лично идти в ТЦК
Юрист также объяснил, как именно можно решить этот вопрос с территориальным центром комплектования.
По словам Айвазяна, здесь может быть два разных пути.
"Если Вы имеете оформленную отсрочку, то можете обращаться персонально в ТЦК, если нет, то причину сможете узнать только путем переписки", — отметил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, по каким причинам ТЦК подает гражданина в розыск.
Добавим, мы сообщали о том, какие существуют три варианта снятия с розыска ТЦК.
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