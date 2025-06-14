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Розыск ТЦК без повестки — что делать

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Дата публикации 14 июня 2025 06:30
Розыск нарушителя воинского учета без комиссии - что надо делать
"Резерв+" с сообщением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Повесток не было, а розыск есть Надо ли лично идти в ТЦК

Если гражданина объявили в розыск ТЦК, даже если тот не получал повесток, ему придется решить этот вопрос с территориальным центром комплектования. Если гражданин имеет отсрочку, то можно посетить ТЦК лично, в других случаях стоит направить письмо.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повесток не было, а розыск есть

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в приложении "Резерв+" информацию о том, что он объявлен в розыск.

При этом, добавил мужчина, повестки ни лично, ни по почте он не получал.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Относительно законности статуса, то этот вопрос нужно решать с ТЦК, получив от последнего информацию, какие именно правила воинского учета Вы нарушили", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли лично идти в ТЦК

Юрист также объяснил, как именно можно решить этот вопрос с территориальным центром комплектования.

По словам Айвазяна, здесь может быть два разных пути.

"Если Вы имеете оформленную отсрочку, то можете обращаться персонально в ТЦК, если нет, то причину сможете узнать только путем переписки", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, по каким причинам ТЦК подает гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, какие существуют три варианта снятия с розыска ТЦК.

повестки отсрочка ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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