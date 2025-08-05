Юрист сказала, сколько раз ТЦК могут наложить штраф на человека

Сотрудник ТЦК работает за компьютером. Фото: "АрмияInform"

В Украине во время действия мобилизации закон не ограничивает количество штрафов, которые ТЦК могут наложить на военнообязанных граждан за регулярное игнорирование повесток. В то же время в некоторых случаях их может обжаловать в суде.

О том, сколько раз могут штрафовать и массовые ли случаи, когда штрафов насобиралось много, в комментарии изданию РБК-Украина рассказала адвокат АО "Максим Боярчуков и партнеры" Ирина Босая.

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Какое наказание предусмотрено за неявку по повестке

В период действия военного положения обязанности граждан по мобилизационной подготовке приобретают особое значение. Одним из самых распространенных административных правонарушений в этой сфере остается неявка в ТЦК и СП после получения повестки.

Это вызывает вопросы о количестве возможных штрафов, повторной ответственности и вероятности уголовного преследования, отметила Ирина Босая.

"В соответствии со ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях Нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности неприбытие без уважительных причин по вызову ТЦК и СП, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 5100 до 8500 гривен, а за повторное в течение года — от 8500 до 11900 гривен", — рассказала специалист.



Кроме того, в условиях военного положения ответственность за подобные нарушения стала жестче. Как предусмотрено статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", с 2024 года, после вступления в силу закона № 3636-ІХ от 11 апреля 2024 года, суммы штрафов существенно выросли: теперь они составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

Сколько раз ТЦК могут наложить штраф

Юрист отметила, что в законодательстве не предусмотрено ограничений по количеству административных взысканий за неявку в ТЦК и СП по разным повесткам.

"Каждая отдельная неявка без уважительной причины — это самостоятельное административное правонарушение, которое имеет признаки завершенного состава. Объект — воинская обязанность; объективная сторона — деяние в форме бездействия; субъект — физическое вменяемое лицо, состоящее на воинском учете; субъективная сторона — вина в форме умысла", — пояснила Ирина Босая.

Она подчеркнула, что судебная практика подтверждает возможность наложения нескольких штрафов подряд в случае систематического игнорирования повесток. Например, по делу № 147/1055/23 (рассматривалось в Седьмом апелляционном административном суде) одно и то же лицо было дважды привлечено к ответственности — за каждый отдельный случай неявки.

В то же время, как подтверждается в судебной практике, наличие уважительных причин (таких как медицинские показания, обстрелы или ненадлежащее уведомление) может быть основанием для освобождения от ответственности. Это, в частности, указано в решении по делу № 148/864/23.

Что важно знать об уголовной ответственности

Адвокат отметила, что нужно четко различать административную и уголовную ответственность. Только в случае, когда лицо прошло ВВК, признано годным и не явилось по мобилизационному распоряжению, его действия могут квалифицироваться как уклонение от мобилизации. В таком случае наступает ответственность по ст. 336 УК Украины — лишение свободы от трех до пяти лет.

В подобных случаях должны быть четко зафиксированы три обстоятельства:

прохождение военно-врачебной комиссии;

получение мобилизационного распоряжения;

наличие намерения уклониться.

Таким образом, каждое неприбытие по повестке — это отдельное нарушение, за которое может быть наложен новый штраф. Совокупно такие взыскания могут достигать более 100 тысяч гривен.

"Формально каждая неявка является новым составом. Но уважительная причина, подтвержденная документально (справка, постановление о форс-мажоре, показания и т.д.), может освободить от ответственности", — рассказывает Ирина Босая.

Есть ли возможность обжаловать штраф

Адвокат отметила, что при накоплении штрафов от ТЦК лицо имеет право обжаловать их в судебном порядке. Согласно ст. 287 КУоАП, жалобу можно подать в течение 10 дней с момента вручения постановления об административном правонарушении.

Ранее РБК-Украина писало, что суды часто отменяют штрафы, если повестки были отправлены через "Укрпочту" с ошибками или лицо не было должным образом проинформировано о вызове или рассмотрении дела.

По просьбе издания управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков провел анализ судебной практики с мая 2024 по март 2025 года по делам, связанным с обжалованием постановлений об административных нарушениях по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП — нарушение правил мобилизации.

"Обнаружил следующие результаты рассмотрения дел: 2 954 исков удовлетворены полностью или частично и еще 835 исков оставлено без удовлетворения. Если исходить из таких простых расчетов, то можно ориентировочно определить, что суды отменяют штрафы примерно в 78% случаев. Это высокий процент", — сказал он.

Чаще всего причинами для отмены решений были нарушения процедуры вручения повесток или отсутствие надлежащего уведомления лица о дате и месте рассмотрения административного дела.

Напомним, на днях в Минобороны Украины анонсировали, что тестируют новую функцию в приложении "Резерв+". В частности, вскоре военнообязанные лица смогут оплатить штраф за неявку по повестке онлайн.

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