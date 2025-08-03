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Головна Економіка Мобілізація у 2025 — як ФОПу отримати відстрочку від призову

Мобілізація у 2025 — як ФОПу отримати відстрочку від призову

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 10:12
Відстрочка від мобілізації для ФОПів — як отримати у 2025
Повістка до ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Питання мобілізації залишається актуальним для всіх категорій громадян, зокрема й для підприємців. Чинне законодавство України не передбачає відстрочку від мобілізації для ФОПів на підставі відкриття ними підприємницького статусу, однак деякі підприємці все ж можуть її отримати.

Про те, на яких підставах ФОП може отримати відстрочку від призову, розповіли фахівці Юридичної компанії INSEININ.

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ФОПи в Україні у воєнний час можуть претендувати на відстрочку, якщо їх бізнес відповідає певним критеріям або якщо для цього є інші підстави, передбачені законодавством.

Хто з ФОПів може оформити відстрочку 

Одним із ключових умов, яка дозволяє ФОПам отримати відстрочку, є визнання їхнього бізнесу критично важливим для функціонування економіки або забезпечення життєдіяльності населення. 

Для цього необхідно:

  1. Підтвердити статус критично важливого підприємства. Це може стосуватися, наприклад, підприємств, які працюють у сферах оборони, енергетики, медицини, ІТ, агропромислового комплексу чи інших стратегічних галузей.
  2. Подати відповідну заяву до органу, уповноваженого на розгляд таких питань (Міністерство економіки України або відповідні органи місцевої влади).
  3. Надати документи, що підтверджують важливість бізнесу (договори з державними або комунальними підприємствами, документи про сплату податків, що свідчать про значний внесок у бюджет, довідки про кількість робочих місць).

Після розгляду заяви, підприємство може бути включене до переліку осіб, які підлягають бронюванню, що фактично означає відстрочку від мобілізації. 

Інші підстави для отримання відстрочки

Незалежно від статусу критично важливого бізнесу, ФОПи можуть претендувати на відстрочку, якщо вони підпадають під інші категорії, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це можуть бути:

  • стан здоров'я — якщо ФОП має захворювання, які унеможливлюють військову службу, він може бути звільнений від призову за результатами військово-лікарської комісії;
  • сімейні обставини — відстрочка надається особам, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, є одинокими батьками або мають дитину з інвалідністю;
  • освіта — ФОПи, які одночасно є здобувачами вищої освіти або займаються науковою діяльністю, можуть претендувати на відстрочку.

До того ж, якщо ФОП працює за сумісництвом у державних органах чи установах, які мають стратегічне значення, він може бути заброньований за основним місцем роботи.

Раніше ми розповідали, що ФОПів, які служать за контрактом або мобілізацією, звільнили від сплати податків і подання звітності на період служби. Відповідні зміни податкового законодавства вже набули чинності.

Також дізнавайтеся, на які пільги можуть розраховувати мобілізовані ФОПи.

ФОП військовий призов бізнес мобілізація відстрочка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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