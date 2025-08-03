Отсрочка от мобилизации для ФЛП — как получить в 2025 году

Повестка в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Вопрос мобилизации остается актуальным для всех категорий граждан, в том числе и для предпринимателей. Действующее законодательство Украины не предусматривает отсрочку от мобилизации для ФЛП на основании открытия ими предпринимательского статуса, однако некоторые предприниматели все же могут ее получить.

О том, на каких основаниях ФЛП может получить отсрочку от призыва, рассказали специалисты Юридической компании INSEININ.

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ФЛП в Украине в военное время могут претендовать на отсрочку, если их бизнес соответствует определенным критериям или если для этого есть другие основания, предусмотренные законодательством.

Кто из ФЛП может оформить отсрочку

Одним из ключевых условий, которое позволяет ФЛП получить отсрочку, является признание их бизнеса критически важным для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения.

Для этого необходимо:

Подтвердить статус критически важного предприятия. Это может касаться, например, предприятий, работающих в сферах обороны, энергетики, медицины, ИТ, агропромышленного комплекса или других стратегических отраслей. Подать соответствующее заявление в орган, уполномоченный на рассмотрение таких вопросов (Министерство экономики Украины или соответствующие органы местной власти). Предоставить документы, подтверждающие важность бизнеса (договоры с государственными или коммунальными предприятиями, документы об уплате налогов, свидетельствующие о значительном вкладе в бюджет, справки о количестве рабочих мест).

После рассмотрения заявления, предприятие может быть включено в перечень лиц, подлежащих бронированию, что фактически означает отсрочку от мобилизации.

Другие основания для получения отсрочки

Независимо от статуса критически важного бизнеса, ФЛП могут претендовать на отсрочку, если они подпадают под другие категории, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это могут быть:

состояние здоровья — если ФЛП имеет заболевания, которые делают невозможным военную службу, он может быть освобожден от призыва по результатам военно-врачебной комиссии;

семейные обстоятельства — отсрочка предоставляется лицам, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, являются одинокими родителями или имеют ребенка с инвалидностью;

образование — ФЛП, которые одновременно являются соискателями высшего образования или занимаются научной деятельностью, могут претендовать на отсрочку.

К тому же, если ФЛП работает по совместительству в государственных органах или учреждениях, которые имеют стратегическое значение, он может быть забронирован по основному месту работы.

Ранее мы рассказывали, что ФЛП, которые служат по контракту или мобилизации, освободили от уплаты налогов и представления отчетности на период службы. Соответствующие изменения налогового законодательства уже вступили в силу.

Также узнавайте, на какие льготы могут рассчитывать мобилизованные ФЛП.