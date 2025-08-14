Правила и проверки на границе — кому могут не разрешить въезд в Польшу

Автомобильная очередь на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы, которые планируют въехать в Польшу, могут столкнуться с неожиданными проблемами на границе. Нашим гражданам необходимо знать актуальные правила выезда, иначе поездке грозит отмена. Эти нюансы пересечения государственной границы связаны с финансами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие проверки могут отменить поездку в Польшу.

Реклама

Читайте также:

Декларирование валюты

Если человек планирует вывезти из Украины значительную сумму наличных, он должен письменно задекларировать средства на границе. Таможенники проверяют наличие у граждан валютных ценностей: в случае превышения 10 000 евро надо обязательно сообщить сотрудникам контролирующего органа.

"Письменное декларирование осуществляется, если вы перемещаете валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — уточнили специалисты Государственной таможенной службы.

На границе произойдет перерасчет всей наличности по официальным курсам. Под декларирование подпадает сумма превышения установленного лимита. И придется подтвердить источники происхождения этой части денег: предоставить выписки из банков, квитанции о снятии со счета, справки об обмене валюты и др.

За уклонение от обязанности украинцам грозит штраф — 20% суммы свыше 10 000 евро в эквиваленте (по статье 471 Таможенного кодекса). В отдельных случаях транспортируемую валюту могут конфисковать, а человеку запретить выезд за пределы Украины.

Минимальная сумма для выезда

Вторая потенциальная проблема, которая может возникнуть, уже подстерегает со стороны польских пограничников. Часто для выдачи разрешения на въезд проверяется платежеспособность иностранца. Другими словами, человек должен доказать, что имеет достаточно средств для пребывания за рубежом (сумма на банковских картах считается).

По информации на специализированном портале Migrant Info, для попадания в Польшу надо иметь по меньшей мере:

300 злотых на путешествие до 4 дней;

75 злотых за каждый день проживания для путешествия продолжительностью более 4 дней.

По подсчетам, этого хватит на покрытие базовых потребностей. Мониторинг платежеспособности — необязательная процедура, но пограничники могут ее провести по собственному желанию. И отсутствие достаточной суммы в кошельке станет основанием для отказа во въезде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украину запрещено ввозить продукцию с ГМО, пестициды, этилированный бензин, оружие, наркотики, товары из РФ и Беларуси, редкие виды животных и растений без разрешения. Ограничения действуют на материалы, пропагандирующие войну/нацизм.

Также мы писали, сколько надо зарабатывать в Польше, дабы принадлежать к среднему классу. По подсчетам, диапазон дохода должен составлять от 4 449 до 13 282 злотых/мес. на одного человека. Но медианная зарплата в Польше — 6 641 злотых.