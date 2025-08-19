Видео
Лимит на человека 2025 — сколько валюты можно вывезти из Украины

Лимит на человека 2025 — сколько валюты можно вывезти из Украины

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 07:15
Перемещение валюты за границу — какую сумму можно вывезти из Украины в 2025
Деньги в руке. Фото: Unsplash

Украинцы должны знать некоторые правила пересечения государственной границы, нарушение которых грозит штрафами и отказом в выезде. Каждый человек, отправляясь в дальнее путешествие, берет с собой деньги. Чем больше наличных лежит в кошельке, тем больше вопросов у таможенников может возникнуть.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько валюты разрешено вывозить из Украины в 2025 году.

Читайте также:

Какую сумму можно вывезти из Украины

Наши граждане могут перевозить любую валюту — национальную и иностранную. При пересечении границы необходимо проинформировать таможенников о наличии средств на сумму более 10 000 евро в эквиваленте (пересчет происходит по актуальным курсам НБУ на день выезда).

Ограничений на вывоз денег из Украины нет, но обязанностью каждого гражданина является письменное декларирование наличности. Речь идет непосредственно о сумме, которая выходит за пределы установленного лимита — 10 000 евро. То есть имея в кошельке купюры общей стоимостью 12 340 евро, задекларировать нужно 2 340 евро.

Что интересно, каждое физическое лицо при пересечении границы может вывезти до 10 000 евро без заполнения документов. Это максимальный размер наличных на одного человека, а не семью. Поэтому существует способ в несколько раз увеличить лимит: надо лишь разделить деньги между мужем, женой и детьми.

"Относительно несовершеннолетних лиц: они имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных законодательством. Декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем", — рассказали в Государственной таможенной службе.

Один раз задекларировав валюту на границе, больше не придется этого делать во время путешествия по Европе. Перемещение наличных внутри Шенгенской зоны не регламентируется отдельными ограничениями.

Сколько денег можно перевозить на карточке

Чтобы избежать проблем на границе, рекомендуется держать деньги на банковских счетах. Это один из самых безопасных способов вывоза крупных сумм за границу, поскольку на карточки правила декларирования не распространяются.

Впрочем, необходимо помнить, что во время полномасштабной войны существуют ограничения Национального банка в отношении международных переводов и снятия наличных в других странах. Со свободным использованием финансов в Европе возможны проблемы, поэтому лучше пользоваться и бумажными купюрами, и карточками.

Напомним, между Украиной и Польшей можно путешествовать автомобилем, поездом или пешком. Для пересечения границы граждане проходят паспортный и таможенный контроль с обеих сторон, соблюдая правила относительно документов, багажа и наличных денег.

Также мы писали, что украинцам запрещено ввозить на территорию государства продукцию с ГМО, незарегистрированные пестициды, электроудочки, охотничьи капканы, боеприпасы, наркотики, сильнодействующие яды, пропагандистские материалы и тому подобное.

