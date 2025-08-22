Для украинцев разработали онлайн-валюту — кто и где может ею воспользоваться

Родители с дочкой. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы смогут пользоваться новой валютой под названием "мрійки". Она станет доступной с 1 октября 2025 года, но для ограниченного круга пользователей мобильного приложения "Мрія" (инструмент для школьников).

Детали рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на собственной странице в TikTok.

На что потратить новую "валюту"

Тестирование "мрійок" в образовательном приложении начнется с 1 октября, к нему приобщат около 10-15 тысяч детей. А уже со следующего года проект распространят на все государственные и частные школы, которые присоединятся к "Мрії". По состоянию на 1 сентября 2025 года предполагается привлечение ориентировочно 2 тысяч заведений по всей Украине.

Валюта будет начисляться в виде баллов за выполненные задания, сформированные индивидуально для каждого пользователя с применением технологии искусственного интеллекта. Например, ученики будут зарабатывать "мрійки" за:

прохождение викторин внутри приложения;

улучшение оценок по различным школьным предметам;

выполнение квестов и др.

"Система сгенерирует вам задачи, вы их делаете, получаете виртуальную валюту — "мрійки", а потом можете в кинотеатрах, сетях или магазинах обменять их на конкретные продукты/услуги", — уточнил Михаил Федоров.

К проекту присоединятся компании-партнеры, поэтому внутренняя валюта пригодится. Список бизнесов пока не раскрывают, но известно, что баллами удастся рассчитаться за билеты в кино, потратить их на мастер-классы, квесты и обучающие курсы. Предполагается, что нововведение позволит лучше вовлечь школьников в учебный процесс и станет для них мотивацией.

Для чего создали "Мрію"

Создание целой экосистемы для школ было инициативой президента Владимира Зеленского, которую реализовало Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки Украины. Мобильное приложение и сайт объединяют всех участников процесса: родителей, детей, администрацию учреждений, педагогов.

Список доступных функций довольно широкий. Экосистема включает:

конструктор расписания;

динамику достижений;

чаты на базе Signal;

библиотеку персонализированного контента;

календарно-тематическое планирование и многое другое.

Родители могут проверять результаты обучения детей и контролировать выполнение домашних заданий, ученики — смотреть оценки и просматривать материалы уроков, учителя — задавать ДЗ, планировать свою работу и выставлять оценки.

