Эти купюры доллара невозможно сдать — у какой валюты нет шансов в обменниках

Украинцы не могут обменять некоторые купюры доллара. От них легче избавиться, чем пытаться найти покупателя или альтернативный способ продажи. Такой наличностью даже не удастся рассчитаться за рубежом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие банкноты доллара не принимают на обмен в Украине.

Крупные номиналы доллара

Финансовые учреждения нередко отказывают клиентам в обмене старых купюр, в частности 1996-2006 годов выпуска. Но такие деньги можно продать, даже если придется заплатить комиссию или сдать банкноты по двойному курсу. Тогда как доллары крупных номиналов обменять шансов нет.

В обращении до сих пор остаются банкноты 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов, хотя они в основном сосредоточены в руках коллекционеров. По информации Бюро гравировки и печати США, решение прекратить эмиссию приняло Министерство финансов совместно с Федеральной резервной системой в 1969 году. А последний раз такие купюры печатали в 1945 году.

Сдать наличные крупного номинала в обменник точно не получится, но на черном рынке валюту могут купить. Сейчас такие бумажные деньги рассматривают как инвестиционный актив и предмет коллекционирования, поскольку в расчетных операциях их точно не удастся использовать.

Сильно поврежденные доллары

Если доллары сильно изношены, банковские учреждения и обменники их не примут. Придется отдавать поврежденные купюры на инкассо, то есть заказывать услугу замены (наличные отправляют в иностранный банк-корреспондент). Такая участь постигнет валюту с одним или несколькими признаками из списка:

разрывы бумаги на части;

измененный цвет изображений;

поврежденные элементы дизайна и защиты;

локальные загрязнения (пятна), площадь которых превышает 50%;

обжоги, повреждения вследствие длительного воздействия влаги, химикатов;

типографские недостатки.

Это предусмотрено изменениями в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. На инкассо отправляют крупные суммы, поскольку это платная услуга. Нет смысла заказывать замену одной-двух поврежденных купюр, ведь расходы будут несоизмеримыми.

Что еще нужно знать украинцам

