Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Незвичні номінали долара — які купюри українці не можуть обміняти

Незвичні номінали долара — які купюри українці не можуть обміняти

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 19:10
Старі купюри долара — які номінали можна знайти в обігу, але не обміняти
Купюра номіналом 1000 доларів. Фото: кадр із відео

В обігу зустрічаються купюри долара різних номіналів і років випуску. Водночас використання певних банкнот може ускладнитися. Далеко не всю готівку американської валюти вдасться обміняти, навіть якщо вона вважається дійсним платіжним засобом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доларові купюри перебувають в обігу, але не використовуються в розрахункових операціях.

Реклама
Читайте також:

Великі номінали долара

Станом на 2025 рік у Сполучених Штатах Америки випускають банкноти номіналом 1 долар, 2 долари, 5 доларів, 10 доларів, 20 доларів, 50 доларів і 100 доларів. Їх можна купити в банках, обмінних пунктах, на чорному ринку. Цими купюрами розраховуються за товари/послуги, їх розмінюють і витрачають на різноманітні потреби.

Водночас в обігу залишаються номінали, випуск яких давно припинився. На сайті Бюро гравіювання та друку США йдеться, що Міністерство фінансів спільно з Федеральною резервною системою в 1969 році ухвалили рішення припинити емісію таких купюр:

  • 500 доларів;
  • 1000 доларів;
  • 5 000 доларів;
  • 10 000 доларів.

Востаннє їх друкували в далекому 1945 році, але згодом вирішили взагалі відмовитися від випуску через незатребуваність. Великі номінали використовували переважно в банківських операціях, а підставою для вилучення з ужитку стало побоювання щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Чи вдасться обміняти старі долари

"Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні. Однак більшість купюр, що досі перебувають в обігу, ймовірно, знаходяться в руках приватних нумізматичних дилерів та колекціонерів", — констатували на сайті Бюро.

Іншими словами, українцям не вдасться купити великі номінали долара у фінансових установах чи обмінниках, лише на чорному ринку. Їх продаж дозволений, оскільки Національний банк заборонив встановлювати обмеження на операції з готівкою, випущеною Федеральною резервною системою США з 1914 року.

На практиці ж варто бути готовим до суцільних відмов. Часто пункти обміну не приймають навіть купюри, випущені з 1996 по 2006 роки, або вимагають від клієнтів додаткову комісію. Що вже казати про гроші, яким виповнилося понад 80 років.

До речі, свого часу в Америці друкували номінал 100 000 доларів (найбільший з існуючих). Його використовували суто для операцій між відділеннями ФРС, а в широкий обіг не випустили.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон готівку сумою до 10 000 євро (у гривні, доларах чи інших валютах). У разі перевищення встановленого ліміту необхідно здійснити письмове декларування коштів, аби уникнути проблеми із митниками.

Також ми писали, що українці можуть інвестувати 100 доларів в облігації внутрішньої державної позики. Це безпечний спосіб зберегти і примножити свої кошти. Дохідність гривневих ОВДП досягає майже 20% у 2025 році, що досить багато.

США гроші долар валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації