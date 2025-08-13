Старі купюри долара — які номінали можна знайти в обігу, але не обміняти

Купюра номіналом 1000 доларів. Фото: кадр із відео

В обігу зустрічаються купюри долара різних номіналів і років випуску. Водночас використання певних банкнот може ускладнитися. Далеко не всю готівку американської валюти вдасться обміняти, навіть якщо вона вважається дійсним платіжним засобом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доларові купюри перебувають в обігу, але не використовуються в розрахункових операціях.

Великі номінали долара

Станом на 2025 рік у Сполучених Штатах Америки випускають банкноти номіналом 1 долар, 2 долари, 5 доларів, 10 доларів, 20 доларів, 50 доларів і 100 доларів. Їх можна купити в банках, обмінних пунктах, на чорному ринку. Цими купюрами розраховуються за товари/послуги, їх розмінюють і витрачають на різноманітні потреби.

Водночас в обігу залишаються номінали, випуск яких давно припинився. На сайті Бюро гравіювання та друку США йдеться, що Міністерство фінансів спільно з Федеральною резервною системою в 1969 році ухвалили рішення припинити емісію таких купюр:

500 доларів;

1000 доларів;

5 000 доларів;

10 000 доларів.

Востаннє їх друкували в далекому 1945 році, але згодом вирішили взагалі відмовитися від випуску через незатребуваність. Великі номінали використовували переважно в банківських операціях, а підставою для вилучення з ужитку стало побоювання щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Чи вдасться обміняти старі долари

"Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні. Однак більшість купюр, що досі перебувають в обігу, ймовірно, знаходяться в руках приватних нумізматичних дилерів та колекціонерів", — констатували на сайті Бюро.

Іншими словами, українцям не вдасться купити великі номінали долара у фінансових установах чи обмінниках, лише на чорному ринку. Їх продаж дозволений, оскільки Національний банк заборонив встановлювати обмеження на операції з готівкою, випущеною Федеральною резервною системою США з 1914 року.

На практиці ж варто бути готовим до суцільних відмов. Часто пункти обміну не приймають навіть купюри, випущені з 1996 по 2006 роки, або вимагають від клієнтів додаткову комісію. Що вже казати про гроші, яким виповнилося понад 80 років.

До речі, свого часу в Америці друкували номінал 100 000 доларів (найбільший з існуючих). Його використовували суто для операцій між відділеннями ФРС, а в широкий обіг не випустили.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон готівку сумою до 10 000 євро (у гривні, доларах чи інших валютах). У разі перевищення встановленого ліміту необхідно здійснити письмове декларування коштів, аби уникнути проблеми із митниками.

Також ми писали, що українці можуть інвестувати 100 доларів в облігації внутрішньої державної позики. Це безпечний спосіб зберегти і примножити свої кошти. Дохідність гривневих ОВДП досягає майже 20% у 2025 році, що досить багато.