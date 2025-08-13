Проблеми на кордоні — скільки грошей можна вивезти з України без декларації

Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Готуючись до поїздки в Європу, слід порахувати точну суму готівкових коштів, яку ви плануєте вивезти. Українців на кордоні перевіряють, зокрема на наявність валютних цінностей. Якщо сума перевищує допустиму межу, необхідно здійснити письмове декларування. Інакше загрожує велика штрафна санкція.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

Яку суму можна перевозити через кордон

В Україні немає обмежень на суму готівки, яку можна вивозити за кордон. Але існує правило щодо обов’язкового декларування валюти у разі перевищення 10 000 євро в еквіваленті. Іншими словами, якщо у вашому багажі є купюри загальною сумою 15 000 євро, то необхідно задекларувати 5 000 євро.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу", — йдеться на сайті ДМС.

Безпосередньо валюта ролі не грає. В гаманці може знаходитися 20 000 грн, 7 000 доларів і 15 000 злотих. Після перерахунку за актуальним курсом у євро результат сумують, тоді стає зрозуміло, чи доведеться займатися декларуванням. Також зауважимо, що кошти на банківських рахунках не беруть до уваги, отже на картках можна перевозити будь-які суми.

Штрафи на кордоні

Згідно зі статтею 471 Митного кодексу України, переміщення валютних цінностей через кордон без декларування карається штрафною санкцією в розмірі 20% суми, яка перевищує еквівалент 10 000 євро (за офіційним курсом Національного банку на день вчинення порушення).

Проте існує можливість уникнути проблем і транспортувати більше дозволеної законодавством суми готівки без письмового декларування. Ліміт 10 000 євро накладається на кожну фізичну особу. Якщо за кордон планує виїхати родина (наприклад, чоловік із дружиною і неповнолітньою дитиною) на одному автомобілі, то загальне обмеження складе 30 000 євро в еквіваленті.

До речі, митники можуть вимагати в українців документи на підтвердження джерела походження коштів (конкретно тієї частини, яка не вкладається в ліміт). Потрібно зберігати банківські виписки, квитанції з банкоматів, довідки про обмін валюти чи одержання спадщини тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть оштрафувати на кордоні при поверненні з Європи. Причина — перевезення заборонених речей, наприклад, продукції з ГМО, мисливських капканів, боєприпасів, матеріалів із пропагандою, незареєстрованих пестицидів та ін.

Також ми писали, що на польському кордоні можуть перевірити, чи має українець достатньо грошей для перебування. Мінімум — 300 злотих на поїздку до 4 днів або 75 злотих за кожен день, плюс кошти на зворотний квиток.