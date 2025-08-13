Проблемы на границе — сколько денег можно вывезти из Украины без декларации

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Готовясь к поездке в Европу, следует посчитать точную сумму наличных средств, которую вы планируете вывезти. Украинцев на границе проверяют, в частности на наличие валютных ценностей. Если сумма превышает допустимый предел, необходимо осуществить письменное декларирование. Иначе грозит большая штрафная санкция.

Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Какую сумму можно перевозить через границу

В Украине нет ограничений на сумму наличных, которую можно вывозить за границу. Но существует правило об обязательном декларировании валюты в случае превышения 10 000 евро в эквиваленте. Другими словами, если в вашем багаже есть купюры общей суммой 15 000 евро, то необходимо задекларировать 5 000 евро.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу", — говорится на сайте ГТС.

Непосредственно валюта роли не играет. В кошельке может находиться 20 000 грн, 7 000 долларов и 15 000 злотых. После пересчета по актуальному курсу в евро результат суммируют, тогда становится понятно, придется ли заниматься декларированием. Также отметим, что деньги на банковских счетах не берут во внимание, поэтому на картах можно перевозить любые суммы.

Штрафы на границе

Согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины, перемещение валютных ценностей через границу без декларирования наказывается штрафной санкцией в размере 20% суммы, превышающей эквивалент 10 000 евро (по официальному курсу Национального банка на день совершения нарушения).

Однако существует возможность избежать проблем и транспортировать больше разрешенной законодательством суммы наличности без письменного декларирования. Лимит 10 000 евро накладывается на каждое физическое лицо. Если за границу планирует выехать семья (например, муж с женой и несовершеннолетним ребенком) на одном автомобиле, то общее ограничение составит 30 000 евро в эквиваленте.

Кстати, таможенники могут потребовать в украинцев документы в подтверждение источника происхождения средств (конкретно той части, которая не укладывается в лимит). Нужно хранить банковские выписки, квитанции из банкоматов, справки об обмене валюты или получении наследства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут оштрафовать на границе при возвращении из Европы. Причина — перевозка запрещенных вещей, например, продукции с ГМО, охотничьих капканов, боеприпасов, материалов с пропагандой, незарегистрированных пестицидов и др.

Также мы писали, что на польской границе могут проверить, имеет ли украинец достаточно денег для пребывания. Минимум — 300 злотых на поездку до 4 дней или 75 злотых за каждый день, плюс деньги на обратный билет.