Головна Економіка Безпечний дохід — куди українцям інвестувати перші 100 доларів

Безпечний дохід — куди українцям інвестувати перші 100 доларів

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 12:47
Безпечна інвестиція у валюті — як заробити гроші на облігаціях у 2025
Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Навіть маленька сума може стати інвестицією, яка в майбутньому принесе дохід. Здавалося б, куди українцям вкласти свої перші 100 доларів, аби уникнути ризиків. Варіантів достатньо, наприклад, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Купуючи цінні папери, ви поповнюєте держбюджет, а потім отримуєте кошти назад із відсотками.

Як інвестувати в державні облігації, розповіли на порталі Дія.Освіта.

Читайте також:

Яка дохідність від облігацій

ОВДП випускає Міністерство фінансів України. Їх продають фізичним та юридичним особам для залучення коштів у бюджет. Але з зобов’язанням повернути суму під конкретний відсоток. Облігації бувають різної дохідності, це залежить від терміну погашення.

Наприклад, якщо купити цінні папери вартістю 1000 грн під 15% річних із поверненням через 3 роки, то по завершенню 36 місяців людина отримає 1 450 грн. Загалом Мінфін випускає облігації у трьох валютах: гривні, доларах США та євро.

ОВДП в національній валюті підходить українцям, які прагнуть одержати максимальний прибуток, оскільки відсотки найбільші. Плюс купівля характеризується малим порогом входження. Натомість папери в доларах/євро купують громадяни, які хочуть застрахувати капітал від девальвації національної валюти, хоч і дохід при цьому зменшиться.

Плюс існують військові облігації, які почали випускати після повномасштабного вторгнення Росії. Від звичайних вони відрізняються лише наявністю цільового призначення — для потреб ЗСУ під час воєнного стану.

"Військові облігації доступні до придбання у гривнях, доларах США та євро. Більше відмінностей немає. Гроші з них ідуть на покупку медикаментів, техніки, зброї, боєприпасів та їжі для наших військових. А ще — на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати", — йдеться на Дія.Освіта.

Як придбати державні облігації

Існують різні способи, наприклад, через банківські установи або брокерів. У мобільному застосунку "Дія" інтегрована функція купівлі військових облігацій. ПриватБанк став першим, хто надав можливість відкриття рахунку в цінних паперах своїм клієнтам (ще в березні 2020 року).

Щоб інвестувати в облігації, необхідно здійснити нескладний алгоритм дій:

  • зайти на сайт Приват24;
  • знайти розділ "Послуги" і перейти в меню "Цінні папери";
  • обрати облігації внутрішньої державної позики;
  • сформувати заявку;
  • підписати її електронним підписом (Smart ID);
  • отримати повідомлення "Виконано".

Альтернативний спосіб — купити військові ОВДП в Дії. Потрібно авторизуватися в мобільному додатку, знайти облігації у розділі "Послуги", обрати потрібний тип цінних паперів за назвою українських міст/територій, потім обрати банк чи брокера.

Далі слід вказати необхідний обсяг ОВДП, контактні дані та картку, на яку прийде виплата. Залишиться лише відправити запит у банк, підписати документи на відкриття рахунку та оплатити покупку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році інвестування в нерухомість залишається надійним способом збереження капіталу, особливо в сегменті квартир, які мають високу ліквідність. Прибутковість залежить від формату оренди — довгострокова чи короткострокова.

Також ми писали, які купюри доларів ніхто не візьме навіть задарма. Продати в Україні не вийде валюту з ознаками підроблення або сильного зношення, очевидно несправжні банкноти, виведені з обігу та випущені до 1914 року.

інвестиції гривня долар валюта облігації
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
