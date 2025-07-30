Найкраща нерухомість для інвестицій в Україні у 2025 році — прибутковість, ризики та типи житла

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Інвестування в нерухомість в Україні залишається одним із найнадійніших способів збереження та примноження капіталу. У 2025 році ринок нерухомості продовжує розвиватися, пропонуючи інвесторам нові можливості, але й нові виклики. Щоб зробити правильний вибір, важливо розібратися, які типи нерухомості є найвигіднішими, які фактори впливають на прибутковість і як уникнути ризиків.

Ринок нерухомості України пропонує кілька варіантів для інвесторів, кожен із яких має свої особливості, наголошують фахівці компанії Real Agent. Вибір залежить від ваших цілей, бюджету та готовності до управління об’єктом.

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Квартири для інвестицій залишаться в топі

Квартири залишаються найпопулярнішим вибором для інвесторів завдяки високій ліквідності та стабільному попиту. Основна причина — їхня ліквідність і універсальність. Це стосується як вторинного ринку, так і новобудов у завершених житлових комплексах. У великих містах, таких як Київ, Львів чи Одеса, попит на оренду квартир залишається високим через студентів, молодих спеціалістів і туристів.

Прибутковість таких об’єктів залежить від формату оренди. Довгострокова оренда дає стабільний дохід, хоча й нижчий за короткострокову, яка підходить для туристичних міст. Важливо врахувати, що при здачі житла на кілька днів підвищується і навантаження на управління: прибирання, спілкування з орендарями, оновлення оголошень.

Комерційна нерухомість для інвесторів з досвідом

Офіси, магазини, склади, кав’ярні та інші типи комерційних приміщень дають змогу отримувати дохід, що часто перевищує прибуток від житла. Проте такі інвестиції потребують ретельного аналізу ринку та додаткових витрат на утримання. Зараз попит на комерційні об’єкти зростає в містах із активним бізнес-середовищем.

Інвестувати доцільно в об'єкти з уже наявними орендарями, або в сегменти, що швидко розвиваються — наприклад, приміщення під логістичні сервіси, заклади харчування або клініки.

Апартаменти біля моря або в Карпатах набирають популярності

Курортна нерухомість з короткостроковою орендою — це ніша з потенціалом, але водночас і з високим рівнем конкуренції. Головна перевага — сезонна рентабельність: у літні або зимові місяці вартість оренди значно зростає.

Зараз спостерігається зростання попиту на апартаменти в курортних зонах Одеської області та в гірських районах Івано-Франківщини. Проте експерти застерігають: доходи можуть бути нестабільними, якщо відсутня чітка стратегія управління. Також у таких об'єктів часто складніше оформити повноцінну реєстрацію чи продати в міжсезоння.

Маленькі квартири приносять більше прибутку на вкладений капітал

Один із ключових трендів 2025 року — інвестиції в смарт-квартири та об’єкти площею до 40 кв. м. Їх простіше продати, легше знайти орендарів, а витрати на ремонт і комунальні послуги — мінімальні.

"Сьогодні попит на малометражні квартири зростає не лише серед студентів і тимчасових переселенців, а й серед інвесторів, які бачать у них оптимальне співвідношення витрат і доходу", — зазначає експертка з нерухомості Олена Бондарук.

Такі об’єкти часто стають вигідною опцією для перепродажу, оскільки мають доступну вхідну ціну.

Рентабельність інвестицій в нерухомість залежатиме від регіону

У 2025 році найкращу рентабельність, за оцінками експертів, показують об'єкти в Києві, Львові, Івано-Франківську, а також у деяких містах-сателітах столиці. У маленьких містах потенціал зростання обмежений, а от у розвинених регіонах спостерігається стабільний попит.

Також важливо враховувати перспективи транспортної інфраструктури, наявність вищих навчальних закладів, ІТ-компаній та промислових підприємств поблизу.

Оцінка витрат і прибутку

Перед купівлею об’єкта варто проаналізувати, скільки коштує його обслуговування, які витрати на ремонт і які можливості для здачі в оренду. Ключова формула для попередньої оцінки прибутковості:

Рентабельність = (Чистий річний дохід / Вартість об’єкта) × 100%.

Наприклад, квартира вартістю 50 000 дол. приносить 4 500 дол. чистого доходу на рік — отже, її рентабельність 9%. Але ця цифра може зменшитися, якщо врахувати простої, податки або ремонт.

Ризики та непередбачуваність ринку

Найбільші ризики 2025 року — це:

зміни в законодавстві щодо оподаткування оренди або правил реєстрації;

інфляція або девальвація, які вплинуть на купівельну спроможність;

сезонність і міграційні хвилі, які змінюють попит на оренду;

неплатоспроможні орендарі, особливо в сегменті довгострокової оренди без агентів.

Інвестор має бути готовим до несподіванок — і мати резерв на покриття витрат щонайменше на 3-6 місяців, кажуть фахівці.

Як повідомлялось, власне житло в Україні — це не лише місце для комфортного життя, а й вигідна інвестиція, що дарує стабільність. Ринок нерухомості залишається привабливим для всіх, а особливий попит мають квартири в новобудовах, які купують як для проживання, так і для збереження капіталу.

Також ми розповідали, що Польща залишається одним з найпопулярніших напрямків для українців, які прагнуть довгострокового проживання або вигідних інвестицій. Купівля власної квартири тут є цілком реальною можливістю, адже цей процес є законним, доступним і має прозорі правила. Хоча він і має свої особливості, з належною підготовкою та розумінням нюансів ви зможете успішно його пройти.