Право власності на житло — кому треба терміново поновити дані

Жінка читає документи. Фото: Freepik

З 1 січня 2013 року в Україні почав функціонувати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Саме з цього моменту всі права власності на квартири, будинки, земельні ділянки та іншу нерухомість вносяться в єдину цифрову базу. Проте ті громадяни, які набули майно раніше — до 2013 року — не потрапили туди автоматично.

Саме тому, як наголошують у Міністерстві юстиції, щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами (наприклад, через Дію), отримати компенсацію за зруйноване житло, або продати квартиру без бюрократії, потрібно внести свої права в реєстр.

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"Це добровільно, але в умовах війни — вже не опція, а потреба", — зазначають у відомстві.

Кому потрібно зареєструвати право власності в Держреєстрі

Реєстрація стосується всіх громадян, які:

набули право власності на нерухомість до 1 січня 2013 року;

мають документи старого зразка (свідоцтва, договори, витяги БТІ);

не вносили ці об’єкти до Державного реєстру прав.

В іншому випадку — їхнє майно офіційно вважатиметься таким, що не має цифрового підтвердження, отже:

не зможе стати предметом угод (продаж, дарування, оренда) без додаткових процедур;

не отримає захисту в разі втрати документів або знищення архівів;

не матиме правових гарантій компенсацій під час війни чи післявоєнного відновлення.

Які ризики несе нерухомість без внесення в ДРРП

Якщо ваше право не внесене до Держреєстру, це означає:

Відсутність доступу до електронних держпослуг. Наприклад, ви не зможете оформити спадщину онлайн, перевірити витяг про майно або подати заяву через Дію. Слабкий захист в разі рейдерства. В умовах війни реальні загрози втрати документів або архівів можуть залишити вас без підтвердження права власності. Неможливість отримати компенсацію за зруйноване житло. Реєстрація — ключова умова участі в програмі "єВідновлення".

"Держреєстр — це єдиний безпечний цифровий слід вашого права власності", — підкреслюють у Мін’юсті.

Як зареєструвати право власності в Держреєстрі

Є кілька способів внести своє право власності до ДРРП:

Звернення до державного реєстратора або нотаріуса

Необхідно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса за місцем знаходження майна (у межах області). Для окупованих або прифронтових територій — можна звертатися до будь-якого реєстратора в межах України.

Онлайн через портал "Дія"

Цифрова подача документів уже працює в 22 областях. Послуга зручна та швидка, але доступна тільки для майна, розташованого в:

Львівській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській, Закарпатській, Рівненській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Черкаській, Сумській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській, Миколаївській, Житомирській та Херсонській областях.

Підготувати пакет документів

Для реєстрації знадобляться:

документ, що підтверджує право власності (договір купівлі, дарування, свідоцтво тощо);

паспорт та ІПН;

заяву про внесення до ДРРП.

Чи обов’язково перереєстровувати право власності до 2013 року

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" не вимагає примусової перереєстрації. Реєстрація відбувається лише на підставі заяви власника та документів. Проте, як наголошують юристи, у 2025 році добровільність — радше формальність, ніж реальність:

"Такі дії — не вимога, але без них ви не зможете повноцінно захистити своє майно", — кажуть у Мін’юсті.

Особливо в умовах:

втрати документів, архівів, знищених БТІ;

переїзду за кордон чи внутрішньої міграції;

потреби подати документи онлайн або брати участь у держпрограмах.

Як повідомлялось, в Україні право власності надійно захищено законом, проте навіть незначні помилки в документах чи реєстрах можуть призвести до серйозних проблем. У 2025 році, на тлі зростання шахрайства та недосконалої цифрової безпеки, ці ризики лише посилюються.

Також ми розповідали, що придбати будинок можна різними способами — купити, успадкувати, отримати в дар або збудувати самостійно. Однак, незалежно від способу набуття, ваше право власності має бути офіційно зареєстроване.