Як помилка у праві власності може коштувати вам нерухомості

Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

Поняття "право власності" в Україні здається міцним юридичним захистом. Але навіть невелика помилка в реєстрах або документах — технічна, фактологічна чи юридична — може спричинити серйозні проблеми. У 2025 році через активізацію шахрайських схем та недостатню цифрову захищеність ризики лише зростають.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які помилки бувають, як їх виправити та чи загрожують вони втратою майна.

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Небезпека помилок у реєстрі прав на нерухомість

Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ЄДР) — ключове джерело правовстановлюючої інформації. У разі помилки в записі — наприклад, у прізвищі, кадастровому номері або адресі — власник може бути визнаний недійсним або ж реєстратор випадково зареєструє іншу особу як законного власника.

Судова практика свідчить: оскарження таких ситуацій може затягнутися на роки, і не завжди завершується поверненням майна.

Через що виникають помилки у праві власності

Найчастіші причини помилок у праві власності на нерухомість:

Неправильне внесення даних реєстратором. Невідповідність між технічним паспортом і витягом із реєстру. Подвійна реєстрація прав через людський фактор або технічний збій. Суперечності між архівними документами й електронними записами.

За словами юриста Ірини Бєлової, подібні помилки нерідко залишаються непоміченими роками, доки новий власник не намагається продати чи переписати майно.

"Наявність помилки може виявитися лише тоді, коли вам відмовляють у нотаріальному оформленні. Іноді це вже пізно", — пояснює Бєлова в інтерв’ю "Юридичній газеті".

Як перевірити правовий статус нерухомості у 2025 році

Перший крок — замовити витяг з Єдиного держреєстру речових прав. Це можна зробити онлайн через кабінет на diia.gov.ua або через нотаріуса. У витягу слід перевірити:

дані про власника — ПІБ, ІПН;

тип права — власність, оренда, сервітут тощо;

об’єкт — точна адреса, площа, кадастровий номер;

історія реєстрацій — хто і коли реєстрував право.

У 2025 році також запроваджено механізм сповіщення власника про зміни в реєстрі, але підключення цієї функції не автоматичне — її треба активувати вручну.

Чому технічна помилка може призвести до рейдерства

Рейдерські захоплення нерухомості — це не лише історії про заводи чи гектари землі. У 2023-2025 роках було зафіксовано численні випадки, коли шахраї змінювали власника квартири через недоліки системи. Достатньо мати знайомого реєстратора або фальшиві документи — і при відсутності двофакторної перевірки нерухомість змінює власника.

Класична схема: реєстратор вносить новий запис із "виправленням" старого, в результаті чого попередній запис зникає. А власник дізнається про це лише тоді, коли новий "власник" приходить із нотаріусом або поліцією.

Як захистити себе від втрати нерухомості через помилку

Регулярно перевіряйте витяг з реєстру — раз на рік мінімум. Встановіть сповіщення про зміни в реєстрі через Дію. Уникайте помилок при нотаріальному оформленні — перевіряйте кожну букву. Зберігайте всі оригінали правовстановлюючих документів. У складних випадках — замовляйте юридичну перевірку права власності.

Також бажано звертатися лише до перевірених нотаріусів або державних реєстраторів. У 2025 році діє реєстр дисциплінарних проваджень щодо реєстраторів — його можна перевірити на сайті Міністерства юстиції.

Що робити, якщо право власності "зникло"

У випадку, коли ви помітили зникнення або зміну інформації у витязі:

негайно зверніться до нотаріуса або адвоката;

подайте заяву до Мін'юсту про помилку або рейдерську атак;

подайте позов до суду із вимогою поновити право власності.

Час тут критично важливий — чим швидше ви зафіксуєте спір, тим вищі шанси на повернення майна. Згідно з судовою практикою, зволікання може трактуватись як згода з новим статусом.

Держава реагує на проблему захисту власності

У відповідь на зростання загроз Мін'юст та Мінцифри у 2025 році анонсували створення єдиного кабінету контролю за майном — платформи, яка в режимі реального часу дозволятиме власнику бачити історію змін, наявність обтяжень та ризик втрати прав.

Очікується, що публічна бета цієї системи буде запущена вже до кінця 2025 року.

Як повідомлялось, придбати будинок можна різними способами: купити, успадкувати, отримати в дар або побудувати. Незалежно від методу, право власності необхідно офіційно оформити.

Також зазначимо, хоча на перший погляд власник і співвласник можуть здатися схожими термінами, між ними існує значна юридична різниця, яка у 2025 році стає ще важливішою. Ваш статус визначає не лише право розпоряджатися нерухомістю, а й можливість її продажу, оренди чи реєстрації в ній інших осіб.