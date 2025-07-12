Різниця між власником і співвласником квартири — права та обов’язки кожного

Жінка читає документи. Фото: Freepik

На перший погляд здається, що "власник" і "співвласник" — майже синоніми. Та в реальності між цими поняттями — юридична прірва, яка у 2025 році має ще більше значення. Адже від статусу залежить не лише право розпоряджатися квартирою, а й можливість продати, здати в оренду чи навіть прописати когось у ній.

Редакція Новини.LIVE розповідає, у чому ключова різниця між власником і співвласником, які права має кожен, і як не втратити контроль над нерухомістю через неуважність.

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Хто такий власник квартири

Власник — це особа, яка має повне та одноосібне право на квартиру. Це означає, що саме він або вона:

може самостійно продати, подарувати, здати в оренду або заповісти житло;

має право реєструвати інших осіб у квартирі;

безперешкодно користується приміщенням, змінює його призначення (якщо це не суперечить закону);

відповідає за сплату комунальних послуг та податків.

У 2025 році ці правила залишаються незмінними — виняткове право власності підтверджується витягом із Державного реєстру речових прав.

Хто вважається співвласником

Співвласник — це особа, яка володіє часткою квартири спільно з іншими. І ось тут — головне питання: який тип власності встановлено? Є два види:

спільна сумісна власність — без визначення часток. Наприклад, майно подружжя;

спільна часткова власність — з чітко визначеними частками (наприклад, 1/2, 1/3 тощо).

Зараз все частіше нотаріуси наполягають на точному визначенні часток навіть у подружніх парах, аби уникнути судових суперечок у майбутньому.

Які права має співвласник

Співвласник має право користування квартирою, але з обмеженнями:

Не може продати свою частку без згоди інших співвласників — вони мають переважне право викупу. Для здачі квартири в оренду, проведення ремонту чи перепланування потрібна згода всіх співвласників. При продажу співвласник має письмово повідомити інших про намір і запропонувати викуп.

У випадку спільної сумісної власності без визначених часток жоден зі співвласників не може нічого робити без згоди іншого.

Як перевірити свій статус

Щоб точно знати, хто ви — власник чи співвласник, у 2025 році найпростіше:

замовити електронний витяг з Державного реєстру речових прав через Дію або нотаріуса;

перевірити наявність договору купівлі-продажу, дарування, спадщини тощо;

якщо житло набуте у шлюбі — перевірити, чи зареєстровано його як спільну сумісну власність;

звернутися за консультацією до юриста або нотаріуса, якщо є сумніви.

Хто вирішує, як користуватися квартирою

Це залежить від форми власності. У повній власності — рішення ухвалює тільки власник. У частковій власності — кожен співвласник має право на пропорційне користування приміщенням, а спірні питання вирішуються або згодою, або через суд.

Наприклад, якщо у квартирі 3 кімнати і троє співвласників з рівними частками, то кожен має право користуватися однією кімнатою.

Що змінює ремонт чи перепланування

Без письмової згоди всіх співвласників не можна змінювати планування, проводити капремонт чи добудови, навіть якщо один співвласник наполягає на цьому.

Порушення цих правил може стати підставою для оскарження дій у суді та навіть для вимоги компенсації.

Чи може співвласник зняти іншого з реєстрації

Співвласник не має права самостійно виписати іншого зареєстрованого співвласника, зазначають фахівці платформи Flombu.com. Для цього потрібне рішення самого зареєстрованого або судове рішення, якщо людина не проживає фактично або втратила право користування.

Чи можна стати повноправним власником

Є кілька варіантів:

Викупити частку інших співвласників. Укласти договір дарування частки на свою користь. Домовитися про розподіл майна з подальшим оформленням окремих правовстановлюючих документів.

Нотаріуси радять зафіксувати подібні домовленості письмово, аби уникнути спорів у майбутньому.

Що ще варто знати українцям

При розлученні спільна квартира часто перетворюється з дому на яблуко розбрату. У 2025 році питання поділу житла між колишнім подружжям залишається складним як з юридичної, так і з емоційної точки зору.

Також ми розповідали, що прописка не надає прав власності. Однак, незважаючи на це, реєстрація сторонньої особи у вашій квартирі все ще несе певні ризики, особливо враховуючи цифровізацію послуг, воєнний стан та нові підходи до захисту прав власників.