Разница между собственником и совладельцем квартиры — права и обязанности каждого

Женщина читает документы. Фото: Freepik

На первый взгляд кажется, что "владелец" и "совладелец" — почти синонимы. Но в реальности между этими понятиями — юридическая пропасть, которая в 2025 году имеет еще большее значение. Ведь от статуса зависит не только право распоряжаться квартирой, но и возможность продать, сдать в аренду или даже прописать кого-то в ней.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в чем ключевая разница между владельцем и совладельцем, какие права имеет каждый, и как не потерять контроль над недвижимостью из-за невнимательности.

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Кто такой собственник квартиры

Собственник — это человек, который имеет полное и единоличное право на квартиру. Это означает, что именно он или она:

может самостоятельно продать, подарить, сдать в аренду или завещать жилье;

имеет право регистрировать других лиц в квартире;

беспрепятственно пользуется помещением, меняет его назначение (если это не противоречит закону);

отвечает за уплату коммунальных услуг и налогов.

В 2025 году эти правила остаются неизменными — исключительное право собственности подтверждается выпиской из Государственного реестра вещных прав.

Кто считается совладельцем

Совладелец — это человек, который владеет долей квартиры совместно с другими. И вот здесь — главный вопрос: какой тип собственности установлен? Есть два вида:

общая совместная собственность — без определения долей. Например, имущество супругов;

общая долевая собственность — с четко определенными долями (например, 1/2, 1/3 и т.д.).

Сейчас все чаще нотариусы настаивают на точном определении долей даже в супружеских парах, чтобы избежать судебных споров в будущем.

Какие права имеет совладелец

Совладелец имеет право пользования квартирой, но с ограничениями:

Не может продать свою долю без согласия других совладельцев — они имеют преимущественное право выкупа. Для сдачи квартиры в аренду, проведения ремонта или перепланировки требуется согласие всех совладельцев. При продаже совладелец должен письменно уведомить других о намерении и предложить выкуп.

В случае общей совместной собственности без определенных долей ни один из совладельцев не может ничего делать без согласия другого.

Как проверить свой статус

Чтобы точно знать, кто вы — владелец или совладелец, в 2025 году проще всего:

заказать электронную выписку из Государственного реестра вещных прав через Дію или нотариуса;

проверить наличие договора купли-продажи, дарения, наследства и т.д;

если жилье приобретено в браке — проверить, зарегистрировано ли оно как общая совместная собственность;

обратиться за консультацией к юристу или нотариусу, если есть сомнения.

Кто решает, как пользоваться квартирой

Это зависит от формы собственности. В полной собственности — решение принимает только собственник. В долевой собственности — каждый совладелец имеет право на пропорциональное пользование помещением, а спорные вопросы решаются либо соглашением, либо через суд.

Например, если в квартире 3 комнаты и трое совладельцев с равными долями, то каждый имеет право пользоваться одной комнатой.

Что меняет ремонт или перепланировка

Без письменного согласия всех совладельцев нельзя менять планировку, проводить капремонт или достройки, даже если один совладелец настаивает на этом.

Нарушение этих правил может стать основанием для обжалования действий в суде и даже для требования компенсации.

Может ли совладелец снять другого с регистрации

Совладелец не имеет права самостоятельно выписать другого зарегистрированного совладельца, отмечают специалисты платформы Flombu.com. Для этого нужно решение самого зарегистрированного или судебное решение, если человек не проживает фактически или потерял право пользования.

Можно ли стать полноправным владельцем

Есть несколько вариантов:

Выкупить долю других совладельцев. Заключить договор дарения доли в свою пользу. Договориться о разделе имущества с последующим оформлением отдельных правоустанавливающих документов.

Нотариусы советуют зафиксировать подобные договоренности письменно, чтобы избежать споров в будущем.

Что еще стоит знать украинцам

При разводе общая квартира часто превращается из дома в яблоко раздора. В 2025 году вопрос раздела жилья между бывшими супругами остается сложным как с юридической, так и с эмоциональной точки зрения.

Также мы рассказывали, что прописка не предоставляет прав собственности. Однако, несмотря на это, регистрация постороннего лица в вашей квартире все еще несет определенные риски, особенно учитывая цифровизацию услуг, военное положение и новые подходы к защите прав собственников.