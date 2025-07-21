Які документи підтверджують право власності на будинок у 2025 — що потрібно державі та які штрафи

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Отримати будинок у власність можна різними шляхами: через купівлю, спадщину, дарування чи будівництво. Але незалежно від того, як саме ви стали власником, право власності повинне бути юридично зафіксоване. В Україні це означає — мати документальне підтвердження з Державного реєстру речових прав.

Ключовим документом, що підтверджує право власності на будь-яку нерухомість, зокрема й будинок, є витяг із Державного реєстру речових прав (ДРРП), зазначають у юридичній компанії Dozvil. Саме він містить усю необхідну інформацію, яка підтверджує, що об’єкт належить конкретній особі.

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Які документи підтверджують право власності на будинок

Право власності на будинок підтверджується такими документами:

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — головний документ, що засвідчує право власності. Свідоцтво про право власності — видавалось до 2016 року, зараз має історичну силу. Правовстановлюючі документи, які слугували підставою для реєстрації:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір довічного утримання;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду.

"Але жоден з цих документів сам по собі не є підставою для юридичного володіння, якщо право не зареєстроване у ДРРП. Наприклад, договір дарування чи купівлі-продажу лише пояснює, як виникло право, але не підтверджує його без відповідного витягу", — наголошують юристи компанії Dozvil.

Витяг з ДРРП як основний доказ власності

Витяг з реєстру — це електронний документ, сформований за результатами реєстрації майнових прав. Він містить:

дані про власника;

адресу та опис об'єкта;

кадастровий номер;

дату і номер реєстрації;

правову підставу для реєстрації (договір, свідоцтво тощо);

інформацію про обтяження, якщо такі є.

Отримати витяг можна онлайн через портал "Дія", через нотаріуса або в Центрі надання адмінпослуг. Для цього потрібно знати адресу об’єкта, реєстраційний номер або дані власника.

Витяг з ДРРП — це єдиний документ, який підтверджує право власності в Україні з юридичної точки зору. Без нього будь-який договір чи рішення суду залишиться лише потенційною підставою.

Свідоцтво про право власності на будинок до 2016 року

До створення електронного реєстру прав у 2016 році головним підтвердженням права власності було свідоцтво про право власності. Воно видавалось органами місцевого самоврядування або БТІ після нотаріального оформлення договору. У 2025 році цей документ втратив функцію повноцінного підтвердження і має лише історичне значення, якщо не було подальшої реєстрації в ДРРП.

Як підтвердити право власності на будинок у випадку спадщини

Якщо будинок переходить у спадщину, необхідно:

Отримати свідоцтво про право на спадщину в нотаріуса. Подати його для реєстрації до ДРРП. Отримати витяг із ДРРП.

Без цих кроків спадкоємець формально не є власником. Досі в Україні трапляються випадки, коли спадщина не оформлена через роки після смерті попереднього власника, а отже, будинок "зависає" в юридичній невизначеності.

Документи про право власності на землю під будинком

Щоб будинок вважався оформленим належним чином, важливо мати не лише документи на саму будівлю, а й на землю, де вона стоїть. Це може бути:

державний акт на право власності (рожевий, зелений, синій – залежно від періоду видачі);

договір купівлі-продажу або дарування земельної ділянки;

витяг із ДЗК (Державного земельного кадастру).

Якщо акт або інший документ не внесено до електронного реєстру, його потрібно зареєструвати.

Якщо витяг втрачено

Втратити паперову копію витягу — не критично. Сам документ існує в електронному вигляді, і його можна повторно отримати на сайті Міністерства юстиції (через Електронний кабінет), порталі "Дія" чи через нотаріуса або ЦНАПу.

При оформленні необхідно мати паспорт, ІПН, кадастровий номер або адресу об’єкта. Термін виготовлення — 1-2 робочі дні.

Як повідомлялось, в Україні можна продати не лише будинок цілком, а й його частину, якщо право власності набуте через спадщину, дарування, купівлю або поділ майна. Проте, успішність такого продажу залежить від форми власності та узгодженості дій між усіма співвласниками.

Також ми розповідали, що передача будинку дитині — це важливе рішення, що має значні фінансові та юридичні наслідки. Українське законодавство пропонує декілька способів оформлення права власності на неповнолітнього, дозволяючи дитині стати власником навіть у ранньому віці. Проте, важливо пам'ятати, що самостійно розпоряджатися майном вона зможе лише з 14 років та за згоди батьків або органів опіки.