Як переписати будинок на доньку чи сина в Україні у 2025 році

Хлопчик тримає ключі. Фото: Freepik

Передача будинку дитині — серйозне рішення, яке впливає на фінансову безпеку, родинні стосунки та спадкове планування. У 2025 році законодавство дає кілька законних шляхів, як оформити право власності на неповнолітнього. При цьому дитина може стати власником навіть у віці кількох місяців — хоча розпоряджатися цим майном самостійно зможе лише з 14 років і за згодою батьків та органів опіки.

Як уточнили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ), дарча — один із найпопулярніших способів передачі нерухомості дитині. Але він не універсальний. Якщо дитині ще немає 14 років, оформити дарування можна лише через батьків або опікунів. При цьому обов’язкова письмова згода органів опіки та піклування. Діти старше 14 років можуть бути учасниками угоди за згодою батьків.

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Що важливо знати:

у договорі можна прописати обмеження: наприклад, заборону на продаж до 18 років;

у майбутньому цю нерухомість не можна буде повернути, як у випадку спадкування;

ризики з’являються в разі конфліктів у родині або розлучення батьків.

Цей варіант підійде тим, хто вже володіє нерухомістю і хоче безоплатно передати її на дитину.

Купівля на ім’я дитини: юридично вигідний хід

Інший спосіб — оформити купівлю-продаж одразу на ім’я дитини. Батьки виступають ініціаторами угоди, але право власності одразу записується на доньку чи сина. Така схема має ряд переваг:

будинок одразу стає виключною власністю дитини;

не потрібно оформлювати дарчу чи заповіт;

менше ризиків під час спадкування чи в разі розлучення батьків.

Але для укладання такого договору потрібна згода органів опіки, інакше нотаріус не проведе операцію. Також слід надати підтвердження джерела коштів, якщо дитина — покупець.

До 18 років розпоряджатися такою нерухомістю дитина зможе лише за згодою опікунів і держави.

Заповіт: якщо питання не термінове

Заповіт — класичний механізм передачі нерухомості, коли власник хоче передати майно дитині після смерті. Це може бути не лише батько чи мати, а й дідусь, бабуся, інші родичі.

Заповіт не дає права власності за життя спадкодавця, але гарантує, що після смерті будинок перейде дитині.

Плюси:

простота оформлення;

можливість в будь-який момент змінити або скасувати документ;

не потрібно погодження органів опіки до моменту вступу у спадщину.

Мінуси:

до моменту вступу у спадщину право власності залишається за попереднім власником;

можливі судові спори, якщо з’являться інші претенденти на спадщину;

у разі смерті спадкодавця дитина не зможе оформити майно без участі батьків/опікунів.

Чому батьки обирають оформлення на дитину одразу

Оформлення будинку одразу на доньку чи сина має низку стратегічних переваг:

Уникнення дарчої чи заповіту. Угода купівлі-продажу оформлюється одразу на дитину — юридично це простіше. Захист у разі розлучення. Будинок не ділиться між подружжям, бо належить третій стороні — дитині. Мінімізація претензій від родичів. У разі спадкових суперечок будинок належить не спадкодавцю, а вже іншій особі.

Це зручна стратегія для родин, які хочуть зберегти майно в межах прямої лінії спадкоємців і уникнути конфліктів у майбутньому.

Коли дитина зможе розпоряджатися нерухомістю

У 2025 році законодавство чітко розмежовує поняття "володіння" і "розпорядження":

до 14 років — усі угоди проводять лише батьки або опікуни;

від 14 до 18 років — дитина може брати участь в угодах, але за згодою батьків і органів опіки;

після 18 років — повна свобода дій: можна продавати, здавати в оренду, міняти, дарувати.

До досягнення повноліття будь-яка операція з нерухомістю можлива лише після отримання дозволу від органів опіки та піклування.

Які документи знадобляться

Залежно від способу передачі майна, набір документів може відрізнятися. Але базово потрібно:

паспорти та ІПН батьків/опікунів;

свідоцтво про народження дитини або паспорт (з 14 років);

ІПН дитини;

довідка про реєстрацію дитини;

документи на будинок (правовстановлюючі + технічний паспорт);

довідка про зареєстрованих осіб у будинку;

згода органів опіки та піклування;

нотаріальна згода батьків (якщо потрібно).

Для дарування додатково потрібні довідка про склад сім’ї та документи дарувальника. А для спадкування необхідні свідоцтво про смерть, заповіт, довідка про останнє місце реєстрації спадкодавця.

Що ще варто знати українцям

Майнові відносини в сім'ї можуть бути як джерелом міцних зв'язків, так і причиною розбіжностей, якщо не визначити чітких правових меж. В Україні управління майном неповнолітніх дітей суворо регламентується Сімейним та Цивільним кодексами, а також іншими нормативними актами. У 2025 році ці положення залишаються незмінними, забезпечуючи захист інтересів дитини як пріоритет.

Також ми розповідали, що при розлученні, коли є неповнолітні діти, поділ квартири — це більше, ніж просто юридична процедура. Він безпосередньо впливає на добробут, стабільність життя та майбутні перспективи дитини. Хоча за українським законодавством діти не є прямими учасниками цього процесу, їхні інтереси можуть істотно вплинути на рішення суду щодо розподілу спільного майна.