Как переписать дом на дочь или сына в Украине в 2025 году

Мальчик держит ключи. Фото: Freepik

Передача дома ребенку — серьезное решение, которое влияет на финансовую безопасность, семейные отношения и наследственное планирование. В 2025 году законодательство дает несколько законных путей, как оформить право собственности на несовершеннолетнего. При этом ребенок может стать владельцем даже в возрасте нескольких месяцев — хотя распоряжаться этим имуществом самостоятельно сможет только с 14 лет и с согласия родителей и органов опеки.

Как уточнили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев), дарственная — один из самых популярных способов передачи недвижимости ребенку. Но он не универсальный. Если ребенку еще нет 14 лет, оформить дарение можно только через родителей или опекунов. При этом обязательно письменное согласие органов опеки и попечительства. Дети старше 14 лет могут быть участниками сделки с согласия родителей.

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Что важно знать:

в договоре можно прописать ограничения: например, запрет на продажу до 18 лет;

в будущем эту недвижимость нельзя будет вернуть, как в случае наследования;

риски появляются в случае конфликтов в семье или развода родителей.

Этот вариант подойдет тем, кто уже владеет недвижимостью и хочет безвозмездно передать ее на ребенка.

Покупка на имя ребенка: юридически выгодный ход

Другой способ — оформить куплю-продажу сразу на имя ребенка. Родители выступают инициаторами сделки, но право собственности сразу записывается на дочь или сына. Такая схема имеет ряд преимуществ:

дом сразу становится исключительной собственностью ребенка;

не нужно оформлять дарственную или завещание;

меньше рисков при наследовании или в случае развода родителей.

Но для заключения такого договора требуется согласие органов опеки, иначе нотариус не проведет операцию. Также следует предоставить подтверждение источника средств, если ребенок — покупатель.

До 18 лет распоряжаться такой недвижимостью ребенок сможет только с согласия опекунов и государства.

Завещание: если вопрос не срочный

Завещание — классический механизм передачи недвижимости, когда собственник хочет передать имущество ребенку после смерти. Это может быть не только отец или мать, но и дедушка, бабушка, другие родственники.

Завещание не дает права собственности при жизни наследодателя, но гарантирует, что после смерти дом перейдет ребенку.

Плюсы:

простота оформления;

возможность в любой момент изменить или отменить документ;

не требуется согласование органов опеки до момента вступления в наследство.

Минусы:

до момента вступления в наследство право собственности остается за предыдущим владельцем;

возможны судебные споры, если появятся другие претенденты на наследство;

в случае смерти наследодателя ребенок не сможет оформить имущество без участия родителей/опекунов.

Почему родители выбирают оформление на ребенка сразу

Оформление дома сразу на дочь или сына имеет ряд стратегических преимуществ:

Избежание дарственной или завещания. Сделка купли-продажи оформляется сразу на ребенка — юридически это проще. Защита в случае развода. Дом не делится между супругами, потому что принадлежит третьей стороне — ребенку. Минимизация претензий от родственников. В случае наследственных споров дом принадлежит не наследодателю, а уже другому лицу.

Это удобная стратегия для семей, которые хотят сохранить имущество в пределах прямой линии наследников и избежать конфликтов в будущем.

Когда ребенок сможет распоряжаться недвижимостью

В 2025 году законодательство четко разграничивает понятия "владение" и "распоряжение":

до 14 лет — все сделки проводят только родители или опекуны;

от 14 до 18 лет — ребенок может участвовать в сделках, но с согласия родителей и органов опеки;

после 18 лет — полная свобода действий: можно продавать, сдавать в аренду, менять, дарить.

До достижения совершеннолетия любая операция с недвижимостью возможна лишь после получения разрешения от органов опеки и попечительства.

Какие документы понадобятся

В зависимости от способа передачи имущества, набор документов может отличаться. Но базово потребуется:

паспорта и ИНН родителей/опекунов;

свидетельство о рождении ребенка или паспорт (с 14 лет);

ИНН ребенка;

справка о регистрации ребенка;

документы на дом (правоустанавливающие + технический паспорт);

справка о зарегистрированных лицах в доме;

согласие органов опеки и попечительства;

нотариальное согласие родителей (если нужно).

Для дарения дополнительно нужны справка о составе семьи и документы дарителя. А для наследования необходимы свидетельство о смерти, завещание, справка о последнем месте регистрации наследодателя.

Что еще стоит знать украинцам

Имущественные отношения в семье могут быть как источником крепких связей, так и причиной разногласий, если не определить четких правовых границ. В Украине управление имуществом несовершеннолетних детей строго регламентируется Семейным и Гражданским кодексами, а также другими нормативными актами. В 2025 году эти положения остаются неизменными, обеспечивая защиту интересов ребенка как главный приоритет.

Также мы рассказывали, что при разводе, когда есть несовершеннолетние дети, раздел квартиры — это больше, чем просто юридическая процедура. Он непосредственно влияет на благосостояние, стабильность жизни и будущие перспективы ребенка. Хотя по украинскому законодательству дети не являются прямыми участниками этого процесса, их интересы могут существенно повлиять на решение суда о разделе общего имущества.