Какие документы подтверждают право собственности на дом в 2025 — что нужно государству и какие штрафы

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Получить дом в собственность можно разными путями: через покупку, наследство, дарение или строительство. Но независимо от того, как именно вы стали владельцем, право собственности должно быть юридически зафиксировано. В Украине это означает — иметь документальное подтверждение из Государственного реестра вещных прав.

Ключевым документом, подтверждающим право собственности на любую недвижимость, в том числе и дом, является выписка из Государственного реестра вещных прав (ГРВП), отмечают в юридической компании Dozvil. Именно она содержит всю необходимую информацию, подтверждающую, что объект принадлежит конкретному лицу.

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Какие документы подтверждают право собственности на дом

Право собственности на дом подтверждается такими документами:

Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество — главный документ, удостоверяющий право собственности. Свидетельство о праве собственности — выдавалось до 2016 года, сейчас имеет историческую силу. Правоустанавливающие документы, которые служили основанием для регистрации:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор пожизненного содержания;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда.

"Но ни один из этих документов сам по себе не является основанием для юридического владения, если право не зарегистрировано в ГРВП. Например, договор дарения или купли-продажи только объясняет, как возникло право, но не подтверждает его без соответствующей выписки", — отмечают юристы компании Dozvil.

Выписка из ГРВП как основное доказательство собственности

Выписка из реестра - это электронный документ, сформированный по результатам регистрации имущественных прав. Он содержит:

данные о владельце;

адрес и описание объекта;

кадастровый номер;

дату и номер регистрации;

правовое основание для регистрации (договор, свидетельство и т.д.);

информацию об обременениях, если таковые имеются.

Получить выписку можно онлайн через портал "Дія", через нотариуса или в Центре предоставления админуслуг. Для этого нужно знать адрес объекта, регистрационный номер или данные владельца.

Выписка из ГРВП — это единственный документ, который подтверждает право собственности в Украине с юридической точки зрения. Без него любой договор или решение суда останется лишь потенциальным основанием.

Свидетельство о праве собственности на дом до 2016 года

До создания электронного реестра прав в 2016 году главным подтверждением права собственности было свидетельство о праве собственности. Оно выдавалось органами местного самоуправления или БТИ после нотариального оформления договора.

В 2025 году этот документ потерял функцию полноценного подтверждения и имеет лишь историческое значение, если не было дальнейшей регистрации в ГРВП.

Как подтвердить право собственности на дом в случае наследства

Если дом переходит по наследству, необходимо:

Получить свидетельство о праве на наследство у нотариуса. Подать его для регистрации в ГРВП. Получить выписку из ГРВП.

Без этих шагов наследник формально не является владельцем. До сих пор в Украине бывают случаи, когда наследство не оформлено спустя годы после смерти предыдущего владельца, а значит, дом "зависает" в юридической неопределенности.

Документы о праве собственности на землю под домом

Чтобы дом считался оформленным должным образом, важно иметь не только документы на само здание, но и на землю, где оно стоит. Это может быть:

государственный акт на право собственности (розовый, зеленый, синий - в зависимости от периода выдачи);

договор купли-продажи или дарения земельного участка;

выписка из ГЗК (Государственного земельного кадастра).

Если акт или другой документ не внесен в электронный реестр, его нужно зарегистрировать.

Если извлечение утеряно

Потерять бумажную копию выписки - не критично. Сам документ существует в электронном виде, и его можно повторно получить на сайте Министерства юстиции (через Электронный кабинет), портале "Дія" или через нотариуса или ЦПАУ.

При оформлении необходимо иметь паспорт, ИНН, кадастровый номер или адрес объекта. Срок изготовления — 1-2 рабочих дня.

Как сообщалось, в Украине можно продать не только дом целиком, но и его часть, если право собственности приобретено по наследству, дарению, покупке или разделу имущества. Однако, успешность такой продажи зависит от формы собственности и согласованности действий между всеми совладельцами.

Также мы рассказывали, что передача дома ребенку — это важное решение, имеющее значительные финансовые и юридические последствия. Украинское законодательство предлагает несколько способов оформления права собственности на несовершеннолетнего, позволяя ребенку стать владельцем даже в раннем возрасте. Однако, важно помнить, что самостоятельно распоряжаться имуществом он сможет только с 14 лет и с согласия родителей или органов опеки.