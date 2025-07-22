Как ошибка в праве собственности может стоить вам недвижимости

Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

Понятие "право собственности" в Украине кажется прочной юридической защитой. Но даже небольшая ошибка в реестрах или документах — техническая, фактологическая или юридическая — может вызвать серьезные проблемы. В 2025 году из-за активизации мошеннических схем и недостаточной цифровой защищенности риски только возрастают.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие ошибки бывают, как их исправить и грозят ли они потерей имущества.

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Опасность ошибок в реестре прав на недвижимость

Единый государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ЕГР) — ключевой источник правоустанавливающей информации. В случае ошибки в записи — например, в фамилии, кадастровом номере или адресе -— собственник может быть признан недействительным или же регистратор случайно зарегистрирует другое лицо как законного владельца.

Судебная практика свидетельствует: обжалование таких ситуаций может затянуться на годы, и не всегда завершается возвращением имущества.

Из-за чего возникают ошибки в праве собственности

Самые частые причины ошибок в праве собственности на недвижимость:

Неправильное внесение данных регистратором. Несоответствие между техническим паспортом и выпиской из реестра. Двойная регистрация прав из-за человеческого фактора или технического сбоя. Противоречия между архивными документами и электронными записями.

По словам юриста Ирины Беловой, подобные ошибки нередко остаются незамеченными годами, пока новый собственник не пытается продать или переписать имущество.

"Наличие ошибки может обнаружиться только тогда, когда вам отказывают в нотариальном оформлении. Иногда это уже поздно", — объясняет Белова в интервью "Юридической газете".

Как проверить правовой статус недвижимости в 2025 году

Первый шаг — заказать выписку из Единого госреестра вещных прав. Это можно сделать онлайн через кабинет на diia.gov.ua или через нотариуса. В выписке следует проверить:

данные о владельце — ФИО, ИНН;

тип права — собственность, аренда, сервитут и т.д;

объект — точный адрес, площадь, кадастровый номер;

история регистраций — кто и когда регистрировал право.

В 2025 году также введен механизм оповещения владельца об изменениях в реестре, но подключение этой функции не автоматическое — ее надо активировать вручную.

Почему техническая ошибка может привести к рейдерству

Рейдерские захваты недвижимости — это не только истории о заводах или гектарах земли. В 2023-2025 годах были зафиксированы многочисленные случаи, когда мошенники меняли владельца квартиры из-за недостатков системы. Достаточно иметь знакомого регистратора или фальшивые документы — и при отсутствии двухфакторной проверки недвижимость меняет владельца.

Классическая схема: регистратор вносит новую запись с "исправлением" старой, в результате чего предыдущая запись исчезает. А владелец узнает об этом только тогда, когда новый "владелец" приходит с нотариусом или полицией.

Как защитить себя от потери недвижимости из-за ошибки

Регулярно проверяйте выписку из реестра — раз в год минимум. Установите оповещение об изменениях в реестре через Дію. Избегайте ошибок при нотариальном оформлении — проверяйте каждую букву. Сохраняйте все оригиналы правоустанавливающих документов. В сложных случаях — заказывайте юридическую проверку права собственности.

Также желательно обращаться только к проверенным нотариусам или государственным регистраторам. В 2025 году действует реестр дисциплинарных производств в отношении регистраторов — его можно проверить на сайте Министерства юстиции.

Что делать, если право собственности "исчезло"

В случае, когда вы заметили исчезновение или изменение информации в выписке:

немедленно обратитесь к нотариусу или адвокату;

подайте заявление в Минюст об ошибке или рейдерской атаке;

подайте иск в суд с требованием восстановить право собственности.

Время здесь критически важно — чем быстрее вы зафиксируете спор, тем выше шансы на возврат имущества. Согласно судебной практике, промедление может трактоваться как согласие с новым статусом.

Государство реагирует на проблему защиты собственности

В ответ на рост угроз Минюст и Минцифры в 2025 году анонсировали создание единого кабинета контроля за имуществом — платформы, которая в режиме реального времени позволит владельцу видеть историю изменений, наличие обременений и риск потери прав.

Ожидается, что публичная бета этой системы будет запущена уже к концу 2025 года.

Как сообщалось, приобрести дом можно различными способами: купить, унаследовать, получить в дар или построить. Независимо от метода, право собственности необходимо официально оформить.

Также отметим, хотя на первый взгляд владелец и совладелец могут показаться похожими терминами, между ними существует значительная юридическая разница, которая в 2025 году становится еще важнее. Ваш статус определяет не только право распоряжаться недвижимостью, но и возможность ее продажи, аренды или регистрации в ней других лиц.