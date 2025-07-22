Квартири з нульовим попитом — яке житло відштовхує покупців

Новобудови Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості України продовжує трансформуватися під впливом економічних, соціальних та воєнних факторів. Покупці стають більш вибагливими, надаючи перевагу практичним і енергоефективним варіантам. Водночас деякі типи житла втратили свою привабливість і залишаються без попиту.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які квартири не купують українці і чому.

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Чому попит на квартири падає

Ринок нерухомості України переживає складний період. За даними аналітичного центру DIM.RIA, попит на купівлю житла у 2025 році знизився на 14-20% порівняно з 2024 роком у більшості регіонів. Воєнні ризики, економічна нестабільність та зростання цін на комунальні послуги змушують покупців ретельніше обирати житло.

За інформацією ЛУН, середній цикл ухвалення рішення про покупку квартири зріс до 67 днів проти 21 дня у 2021 році, що свідчить про більшу обережність покупців. У таких умовах певні категорії квартир стали справжніми антитрендами.

Старі панельні будинки

Квартири у панельних будинках радянської забудови, зокрема хрущовки та чешки 1960-1980-х років, втратили популярність. За даними ЛУН, попит на таке житло у великих містах, як Київ, Харків чи Львів, знизився на 15-20% порівняно з новобудовами. Основні причини:

Низька енергоефективність. Старі будинки погано утримують тепло, що призводить до високих витрат на опалення. Потреба в ремонті. Більшість таких квартир потребують капітального ремонту, що значно збільшує витрати покупця. Відсутність сучасних зручностей. Часто у таких будинках немає ліфтів, укриттів чи достатньої звукоізоляції. Покупці все частіше обирають новобудови або сучасніші будинки вторинного ринку з кращим плануванням та інфраструктурою.

Квартири на верхніх поверхах

Житло на верхніх поверхах багатоповерхівок у містах із високим ризиком ракетних атак, таких як Київ, Харків чи Запоріжжя, втратило привабливість. Попит на такі квартири знизився на 25% через безпекові побоювання.

Покупці та орендарі віддають перевагу нижнім або середнім поверхам, де легше дістатися до укриття. Раніше видові квартири на високих поверхах коштували дорожче, але тепер забудовники навіть застосовують знижувальний коефіцієнт для таких об’єктів.

Великі квартири та будинки

Квартири площею понад 100 кв. м та будинки від 300 кв. м стали антитрендом через високі витрати на утримання. Покупці обирають компактні однокімнатні або двокімнатні квартири економ- чи комфорт-класу, які "розлітаються" одразу після появи оголошень.

Великі об’єкти, особливо елітного сегменту, продаються повільно через потребу у значних початкових внесках та високих іпотечних виплатах.

Житло без автономних систем

Квартири без автономного опалення, генераторів чи газових плит втратили популярність через перебої з електроенергією. За даними ЛУН, у безпечніших регіонах, таких як Хмельницький чи Черкаси, покупці надають перевагу житлу з автономними системами, а попит на квартири з централізованим електропостачанням знизився на 15%.

У прифронтових містах, як Запоріжжя, попит на автономне житло зріс на 10%. Покупці шукають квартири, які забезпечують незалежність від перебоїв з енергією, що робить централізовані системи менш привабливими.

Новобудови від ненадійних забудовників

Квартири у новобудовах від компаній із сумнівною репутацією або без сертифіката готовності об’єкта майже не купують. Низький попит на такі об’єкти зумовлений відсутністю довіри до забудовників, які затримують здачу будинків.

Покупці надають перевагу готовому житлу або новобудовам від перевірених девелоперів, які пропонують знижки та гарантії завершення проєктів.

"Через кризу первинного ринку покупці обирають вторинний ринок або будинки, введені в експлуатацію", — наголошує ріелтор Тетяна Клименко у коментарі РБК-Україна.

Квартири у прикордонних регіонах

У прикордонних регіонах півночі, таких як Чернігів чи Суми, попит на житло знизився майже втричі через спад ділової активності та воєнні ризики. Покупці уникають таких районів через невизначеність і відсутність інфраструктури.

Навіть у відносно безпечних західних областях попит на новобудови падає, якщо об’єкти розташовані далеко від розвинених міських центрів.

Як повідомлялось, продаж вашої першої квартири може бути фінансово значущою подією, яка потенційно включає податкові зобов'язання. Чи будете ви платити податки і скільки, залежить від таких чинників, як тривалість володіння майном, ваш податковий статус, спосіб набуття нерухомості та кількість проданих об'єктів протягом року.

Також ми розповідали, які райони Києві втратили попит серед покупів нерухомості. Водночас попри війну та регулярні обстріли, столиця знову підтвердила статус лідера за вартістю житла в Україні, випередивши Львів.